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竹北天坑周邊道路剛修好 今早驚見「積水坑」民繞路走

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，且加上新竹今天下大雨，凹陷處已成為小水坑，附近社區也趕緊通知居民先不要經過該處。圖／民眾提供
今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，且加上新竹今天下大雨，凹陷處已成為小水坑，附近社區也趕緊通知居民先不要經過該處。圖／民眾提供

竹北天坑日前周邊道路經鑑定安全無虞後，解封還路於民，今天一早有民眾發現勝利二路疑似凹陷，且加上新竹今天下大雨，凹陷處已成為小水坑，附近社區也趕緊通知居民先不要經過該處。

昨天附近居民騎車經過勝利二路時，感覺地層不對勁，疑似有凹陷，居民回報狀況，也相當憂心是否地層又有狀況。有的居民還透露「有好幾個地方又凹了」。對此，今天一早社區民眾特別前往巡視，發現凹陷的地點更明顯，加上新竹連夜下雨，已經變成積水坑。

社區住戶們也不解，勝利二路不是才剛解封嗎？為什麼又塌了？到底誰能為當地住戶的安全把關？目前在竹北市勝利二路凹陷處，已有擺設交通錐圍起來提醒用路人，也避免經過、加深凹陷區。對此，目前相關單位正了解中。

針對周邊道路，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊的檢測報告日前出爐，公所7月20日說明結果，指出勝利二路、莊敬六街沒有明顯異常，宣布道路解封，還路於民。對此，豐邑建設上月底也陸續進行4條道路的路面修復，其中因莊敬六街涉及到鑑定和調查報告，當地居民要求尚未出爐前暫緩修復，因此除了莊敬六街外，包括勝利二路、勝利一路和自強北路目前都正常開放通行。

新竹 北市

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