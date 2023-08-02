鄰竹北天坑道路修復 勝利二路疑再出現凹陷

針對新竹縣竹北市天坑案後續，豐邑建設日前因公單位檢測附近道路結果地質狀態穩定，進行受損道路勝利二路修復後，疑似再出現凹陷，鄰近社區住戶今天說，請民眾暫不要行經此道路。

豐邑建設上月24日透過新聞資料指出，由於公單位檢測附近道路結果，為地質狀態穩定，會依照新竹縣政府專家委員專案小組會議結論同意下，進行相關道路的路面修復。其中，莊敬六街在刨除重鋪時，因鄰近社區住戶阻擋，要求在鑑定報告和調查真相尚未出爐前暫緩修復，縣府和竹北市公所隨後也要求暫停。

新竹縣政府上月25日公布豐邑建設提交台中市土木技師公會的鑑定報告表示，內容經各項專業評估，結論指出因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞。

縣府說，以及「豐采520」建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使附近土壤坍塌，加上開挖解壓，造成破壞面延伸至地面，產生道路坍塌破壞，並要求豐邑要承擔責任。

鄰近的社區住戶今天在地方Line群組表示，有居民在昨天上午騎車經過勝利二路時，感覺地層疑有凹陷，而今天晚上有其他住戶也回報，疑有其他地方又凹陷，讓人憂心，同時提醒附近民眾盡量勿行經此道路。