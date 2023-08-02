被建議拿出誠意償債 苗縣長喊話免除配合款

苗栗縣政府長短期公共債務361億多元，審計室主任郭麗玲昨天在議會臨時會報告縣府去年總決算，建議縣府拿出誠意加速償債，縣長鍾東錦沒有正面回應，喊話中央盡量免除配合款，還債能力自然會強。

郭麗玲昨依審計法列席縣議會臨時會報告總決算，指出縣府2016年至2022年連續7年，有11.6億餘元至20.26億餘元歲計剩餘，顯示近年來財政已有改善，但負債仍屬龐鉅，平均每年支付利息達4.76億元，為降低利率調升風險，建議重新檢視償債計畫，提高還款額度，縮減償還期程，展現償債誠意。

議員陳光軒等人踴躍發言，鍾東錦答詢時，舉縣警局遷建案為例說，中央補助14億800萬元，縣府要自籌5至6億元，5億對中央是小錢，但對於苗栗沉重負擔，他認為不能讓建設停擺，不管將來中央執政，地方應團結一致，爭取盡量免除苗栗配合款，自然還債的能力就強。