未嚴實審查 竹市展演中心統包缺失

新竹市推動興建國際展演中心爭議不斷，審計室查核指出市府15年前取得土地時未落實點交管理，衍生偷埋廢棄物全案已移送，且展演中心統包案採購未嚴實審查，廠商沒承攬過政府標案，卻能一次拿下巨額工程，都要求市府檢討。

竹市府因演藝廳場地過小，欠缺大型表演空間，前市長林智堅任內規畫在公道五路原世博台灣館旁停車場用地推動興建國際展演中心，獲中央前瞻經費共投入7億餘元，前年興建國際展演中心與地下停車場，2020年5月決標、2021年1月動工，由於工程嚴重落後，市府今年5月與統包廠商解約。

新竹市審計室指出，展演中心統包工程2021年動工沒多久，地下3到11公尺挖出廢輪胎、廢塑膠、廢纖維、生活垃圾等廢棄物約300噸，只好先代位清除，停工75天導致增加預算7535萬。另工地原址為台肥倉庫，市府早在2008年取得土地，卻未落實財產點交及管理。

據了解，廢棄物中出現2009年某工程告示牌，懷疑是2010年至2011年前後掩埋。市府環保局指出，經現場稽查翻找廢棄物資料，相關事證均因年代久遠且未能確認為棄置行為人，依違反廢清法今年2月移送新竹地檢署。

審計室也發現招標公告要求投標廠商須具相當實績與經驗，還要檢附啟用後功能正常證明，但得標廠商近10年沒有政府工程承攬紀錄，採購工作小組研提初審意見簡略，導致評選委員欠缺參考實益，讓政府採購零經驗的廠商首次競標就成為最有利標廠商。

市府回應，投標公告要求廠商實績並非要件，仍以衡量能力為主，不過之後會注意加強審查廠商實績，撰擬具體初審意見，協助採購評選委員評估投標廠商是否符合資格；針對廠商履約延宕部分，也依採購法規定簽辦停權作業中。