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苗縣連7年決算歲計賸餘 審計室建議加速償債

中央社／ 苗栗縣1日電

苗栗縣111年度歲計賸餘新台幣20.26億元，創連續7年來新高紀錄。審計室建議縣府調高還款額度，縮減償債期程；縣長鍾東錦傾向按既定進程穩健還款，尋他法加強還債能力。

苗栗縣議會第20屆第3、4次臨時會今天開幕，由審計部苗栗審計室主任郭麗玲提出111年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，審定111年苗栗縣總決算歲入278.38億元、歲出258.11億元，歲入歲出賸餘20.26億元。

郭麗玲指出，苗栗縣總決算自105年度至111年度，已連續7個年度分別有11.6億元至20.26億元的歲計賸餘，顯示近年財政已有改善，但有關1年以上及未滿1年的公共債務未償餘額仍分別為211.28億元及150.4億元，償還債務尚低於全國非6都各縣市平均值，且央行近年調升利率，建議縣府檢討償債計畫，適度調高還款額度，縮減償還期程，以節省每年高達4.76億元的利息支出並早日符合債限規定。

苗栗縣政府2015年爆發財務危機，目前負債總額仍有575億元，對於縣府負債問題，多名縣議員紛紛發言。陳光軒表示，苗栗縣因舉債超限，過去近10年幾乎沒有社會福利可言，希望中央對社會福利部分應適度放寬，否則前人挖的坑，後人難以補回，希望審計室把地方意見帶回中央，讓苗栗縣民適度可受到社會福利經費挹注獲得照顧。

曾玟學認為，從事公共服務最重要是創造在地光榮感，苗栗必須先把負債縣市的標籤拿掉，如果提高還債額度，縣府每年多還一點錢，負債的污名可以不必拖這麼久。

余文忠則以圖表說明，同為財力分級第5級縣市，苗栗縣2006至2022年上繳稅收與獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款比例僅48.53%，「上繳100元，只拿回48元」，反觀同級的嘉義縣、屏東縣獲配比分別為257.49%、137.47%，相當不合理。

鍾東錦表示，負債當然要還，只是縣府要還債，又要建設、也要社會福利，難免互相衝突。日前國庫署到縣府指導償債計畫的擬定，已同意縣府預定明年發放的三節敬老金，但持平而言，若按其償債計畫，苗栗縣恐有30年鮮少社會福利，這樣對苗栗鄉親太不公平。

鍾東錦也舉苗栗縣警察局改建案為例，縣府需要自籌5至6億元，這5、6億對中央來說是小錢，可是對苗栗縣府是非常沈重的負擔，「我們還是得做，只能評估在建設、還債與社會福利之間取得折衷」。

他說，以目前縣府稅收狀況，還是要按照施政的既定進程一步步來，穩健還債，而不是一步登天。縣府除持續努力開源節流，創造增加地方稅，另一方面是當有建設需求時，希望朝野齊心，團結一致去向中央爭取更多補助、盡量免除配合款，自然還債能力就強。

苗栗縣 鍾東錦 債務

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