竹市商圈業者接連熄燈市民錯愕 議員：市府不該因租金低不續約

新竹市議員劉康彥今天說，竹市委外經營的影像博物館「或者光盒子」與湖畔料亭接連熄燈，竹市BOT立體停車場及購物中心「晶品城」明年1月將暫時閉館，讓市民感到錯愕。

新竹市政府提供新聞資料表示，一切會以公共利益為最大考量，盼為市民提供更好的服務。

劉康彥今天向中央社記者表示，通常以市府委外經營或BOT的案件，不會在第1個合約就結束，因前期投資也需建置設備等，在迎接客源穩定後，才會開始有收益。而疫情期間，新竹公園湖畔料亭也因客源減少受衝擊，市府不應該因為租金低而不願續約，而要助業者度過困難為正道。

劉康彥說，另在晶品城是新竹市第1座BOT立體停車場及複合式購物中心，由「晶品開發實業股份有限公司」得標，起初將附屬商場晶品城購物廣場委予「晶御股份有限公司」營運。

他指出，晶品開發實業於今年4月與晶御解約，導致晶品城商場改由博鉅行銷公司承租，日前設櫃廠商被告知重新簽訂進駐契約，契約期限只到113年1月31日，完全違反原契約的精神。

劉康彥表示，若業者被迫結束營業，不僅損失慘重，員工更將面臨失業問題，市長高虹安應拿出負責任甲方的態度，替設櫃業者主持公道，助爭取法律上應有的權益，而非讓廠商求助無門。

時代力量市議員蔡惠婷向中央社記者表示，湖畔料亭與或者光盒子是竹市重要觀光景點，且招商素質優，如影博館或者光盒子的營運團隊鴻梅文創，是新竹在地優良業者。

蔡惠婷說，湖畔料亭業者好不容易已打穩根基，營運也無重大瑕疵，市府不應以商業租金為首要考量不續約，而是要著重公共文化與意象來評估。

竹市府指出，影像博物館業者或者光盒子因自身考量主動解約，文化局將接管規劃更好的影視教育服務。

市府指出，湖畔料亭在過往營運狀況，時有行政作業延誤等情形，因租金市場行情已大有迥異不予續約，預計年底公開招標，原業者仍可投標。

對於晶品城案，市府指出，依前市府於102年與晶品城所訂立的投資契約規定，並於105年10月8日正式啟用，晶品城與承包商等，在因興建及營運所生的所有權利義務，由民間機構負責，晶品開發實業易主事宜，屬廠商內部股權轉移問題，市府實無權干涉。

市府指出，晶品開發皆依照與先前102年市府所簽訂生效的合約內容，持續履約中。