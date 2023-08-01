苗縣青年座談將邀羅智強註dress code惹議 鍾東錦回應了

苗栗縣府將邀國民黨立委參選人羅智演講並與青年座談，苗栗縣議員邱毓興質疑縣府有花公帑為特定候選人造勢疑慮，應更換演講人。苗栗縣長鍾東錦表示，無關選舉，不考慮換人。

民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會臨時會指出，苗栗縣府勞工及青年發展處8月12日將舉辦「青年對談會」，邀請羅智強就青年參與公共事務的重要性進行專題演講，並將與鍾東錦一起與青年對談。

邱毓興說，羅智強此時是立委參選人，網路上有人質疑苗栗縣府花公費辦活動是為特定人選造勢，且羅智強近日言論，就連國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰都有所批評，「像這樣有爭議的人，應該避免邀請」。

他指出，這項活動的網路報名表單上註明「歡迎穿著白上衣、藍色牛仔褲入場」，這樣的穿著正是7月23日國民黨全代會中包括國民黨主席朱立倫、所有國民黨參選人的穿著，民眾當然會質疑是在替特定人選造勢，他認為距離活動還有10天時間，「演講者該換還是要換」，要求縣府更換演講人。

對此，鍾東錦表示，這項活動是在5月間規劃，當時並未考慮到選舉問題，且羅智強的選區也不在苗栗，但有關表單上服裝的建議，他會請勞青處刪除。

鍾東錦指出，有關演講人部分，縣府既已邀請，不考慮更換，他自嘲會邀請羅智強，一是因為羅智強同意受邀，二是「敢跟我同台的中央型政治人物沒有很多」，同時也要考慮到能聊、有票房等因素。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學對此毛遂自薦地表示，「我們兩個對談相信絕對比羅智強有票房」，可在選區外或外縣市舉辦，避開選舉疑慮。

鍾東錦回答，曾玟學網路聲量很高，可以考慮，若有雙方都能接受的議題、能碰撞出火花，絕對歡迎。對談活動與選舉無關，主要是希望鼓勵年輕人站出來，往後還會再舉辦，也歡迎各黨議員推薦優秀講者。