快訊

29年天母高島屋「麥當勞」熄燈！最後營業時間曝 網崩潰：為什麼

總統大選最新民調曝！賴清德居第一 侯友宜「止跌緩升」擄獲7成藍營支持者

苗縣青年座談將邀羅智強註dress code惹議 鍾東錦回應了

中央社／ 苗栗縣1日電
苗栗縣政府將舉辦與青年對談活動，講者請來前總統府副秘書長、國民黨籍立委參選人羅智強，民進黨籍苗栗縣議員邱毓興（右）1日質疑縣府有花公帑為特定人選造勢疑慮，建議更換講者。 中央社
苗栗縣政府將舉辦與青年對談活動，講者請來前總統府副秘書長、國民黨籍立委參選人羅智強，民進黨籍苗栗縣議員邱毓興（右）1日質疑縣府有花公帑為特定人選造勢疑慮，建議更換講者。 中央社

苗栗縣府將邀國民黨立委參選人羅智演講並與青年座談，苗栗縣議員邱毓興質疑縣府有花公帑為特定候選人造勢疑慮，應更換演講人。苗栗縣長鍾東錦表示，無關選舉，不考慮換人。

民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會臨時會指出，苗栗縣府勞工及青年發展處8月12日將舉辦「青年對談會」，邀請羅智強就青年參與公共事務的重要性進行專題演講，並將與鍾東錦一起與青年對談。

邱毓興說，羅智強此時是立委參選人，網路上有人質疑苗栗縣府花公費辦活動是為特定人選造勢，且羅智強近日言論，就連國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰都有所批評，「像這樣有爭議的人，應該避免邀請」。

他指出，這項活動的網路報名表單上註明「歡迎穿著白上衣、藍色牛仔褲入場」，這樣的穿著正是7月23日國民黨全代會中包括國民黨主席朱立倫、所有國民黨參選人的穿著，民眾當然會質疑是在替特定人選造勢，他認為距離活動還有10天時間，「演講者該換還是要換」，要求縣府更換演講人。

對此，鍾東錦表示，這項活動是在5月間規劃，當時並未考慮到選舉問題，且羅智強的選區也不在苗栗，但有關表單上服裝的建議，他會請勞青處刪除。

鍾東錦指出，有關演講人部分，縣府既已邀請，不考慮更換，他自嘲會邀請羅智強，一是因為羅智強同意受邀，二是「敢跟我同台的中央型政治人物沒有很多」，同時也要考慮到能聊、有票房等因素。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學對此毛遂自薦地表示，「我們兩個對談相信絕對比羅智強有票房」，可在選區外或外縣市舉辦，避開選舉疑慮。

鍾東錦回答，曾玟學網路聲量很高，可以考慮，若有雙方都能接受的議題、能碰撞出火花，絕對歡迎。對談活動與選舉無關，主要是希望鼓勵年輕人站出來，往後還會再舉辦，也歡迎各黨議員推薦優秀講者。

苗栗縣長鍾東錦。聯合報記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報記者范榮達／攝影

羅智強 鍾東錦 苗栗縣 議員

延伸閱讀

大桃坪土石堆置場闖關環評 立委直呼坤輿掩埋場2.0來了

苗栗縣審計室建議加速償債 鍾東錦這樣說了

倡議「政黨輪替大聯盟」引風波 羅智強因母親一句話紅了眼眶

金溥聰批羅智強是為「讓鍾沛君上位」？ 鍾：邏輯狗屁不通

相關新聞

竹市展演中心工地挖出廢棄物案移送 審計處再揪這缺失

新竹市推動興建國際展演中心爭議不斷，施工過程曾挖出大量廢棄物停工75天，今年市府又因統包廠商施工狀況不佳主動解約，工程停...

苗縣青年座談將邀羅智強註dress code惹議 鍾東錦回應了

苗栗縣府將邀國民黨立委參選人羅智演講並與青年座談，苗栗縣議員邱毓興質疑縣府有花公帑為特定候選人造勢疑慮，應更換演講人。苗...

陽光行動／遲緩兒苦等評估 地方嘆：中央給錢非解方

聯合報陽光行動今報導早療聯評量能不足議題，國健署回應將擴大補助地方政府設置兒童發展聯合評估中心，並提高評估費用，增加醫療...

力挺賴清德 他背「挺台灣」大氣球新竹市走透透

民進黨新竹市議員曾資程力挺黨主席賴清德參選總統，他從前天開始背起印有「挺台灣」、「賴清德」字樣的大氣球徒步新竹市重要路段...

業者要在造橋蓋石方堆置場 自救會拉白布條抗議

苗栗縣環保局環評委員今天下午前往造橋鄉大龍村山區，針對業者計畫設置大桃坪土石方堆置場首次會勘，反對設置棄土場的苗栗縣各自...

影像博物館委外業者提前解約 竹市府：將自行接手營運

頗受好評的新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子，傳出無預警要與市府提前解約，營運到8月底；對此，市府回應，影像博物館因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦