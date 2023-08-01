陽光行動／遲緩兒苦等評估 地方嘆：中央給錢非解方

聯合報陽光行動今報導早療聯評量能不足議題，國健署回應將擴大補助地方政府設置兒童發展聯合評估中心，並提高評估費用，增加醫療服務誘因。不過桃園市政府和民代直言，給錢並非真正解方，真正問題出在人才不足，建議中央可思考增設語言治療等學系，增加相關人才培育。

我國疑似發展遲緩兒通報個案去年突破3萬人，完成聯合評估者僅1萬8978人，僅占通報6成。國健署今表示，因應評估需求量增長，明年已納入衛福部優化兒童照護計畫，擴大補助89家聯評中心，加上各縣市政府補助的評估醫院，預計可服務4萬人，「服務量能尚稱足夠。」

桃園市議員張碩芳今表示，中央稱早療服務量能充足，事實是家長們仍然遇到量能不足和供需失衡的情況，儘管衛福部承諾會增加資源，但不代表增加的量能可補足現有缺口。

「把錢給地方政府不是很有效的方法。」桃園市副市長王明鉅表示，早療最大問題在於人才不足，各縣市都缺乏人力，就算有人有相關專業，也不見得願意投身早療。

王明鉅過去身為台大醫院醫師，面對人才缺乏，他說自己還能透過過去人脈尋求協助，但其他地方政府有醫師背景的官員並不多，對早療領域認識有限，遑論整合復健科、職能治療、物理治療、語言治療的資源；光靠各縣市衛生局力量，難以改善資源不足困境。

王明鉅認為，改善現況應從衛福部國健署開始，中央可提供語言治療師學會、職能治療師學會等專業團體足夠經費或資源，促進上述團體到各地提供服務，地方政府則負責為專業人才團隊安排適當空間，為民眾評估、診療。

桃園市議員舒翠玲表示，光給地方政府錢，地方還是找不到人才從事早療工作；目前全台僅少數大專院校設置語言治療學系，建議中央可思考增設相關學系，教育部也可協調大四學生提早臨床實習，以解燃眉之急。

一名家長說，聯合評估的重點在於盡早了解孩子狀況，現在等待評估的確曠日費時，仍盼政府能解決評估量能不足的情形，才能即早對症下藥。