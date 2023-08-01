力挺賴清德 他背「挺台灣」大氣球新竹市走透透

民進黨新竹市議員曾資程力挺黨主席賴清德參選總統，他從前天開始背起印有「挺台灣」、「賴清德」字樣的大氣球徒步新竹市重要路段，前天第1天沿著中華路走了19公里、昨天更走了22公里從白天走到黑夜，即便全身大汗仍甘之如飴。曾資程說，健康選舉同時也是場自我挑戰，會一路走到大選之前。

曾資程平常有運動習慣，每天至少跑步10公里，他說，既然自己習慣跑步，心想「為何不來走新竹呢？」於是訂做了宣傳氣球，前面印上「挺台灣」字樣，後面則寫下「賴清德」、「DPP」等大字，以健康選舉的訴求，替民進黨與總統參選人拉票。

「敲鑼打鼓的造傳容易引起民眾反感，徒步宣傳的方式很健康。」曾資程選舉經驗不少，他認為，這種健康選舉模式讓自己更健康、避免喧嘩造勢，在徒步新竹市道路的時候，也能用不同心境認識新竹、親近新竹這塊土地，很歡迎三五好友一起來陪走。

曾資程的行腳新竹利用每天行程空檔「開走」，前天第1天從新竹縣頭前溪橋興隆路開始，沿著新竹市中華路一段到六段，最後走到苗栗縣天仁茗茶園區，「跨3縣市」路程全長約19公里，沿途不少鄉親搖下車窗，揮手致意或比起大拇指，為他按讚鼓勵。

昨天則從新竹公園出發，沿著東大路一路往海邊走到南寮的波光市集，全長約21.46公里。曾資程說，昨天也正好測試了氣球性能，裝備運用蓄電池充氣，晚上LED燈還會發光，充飽電大約能使用4到5小時，昨天走的狀況不錯，結束完還能跑廟會活動。