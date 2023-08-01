竹縣成立橫山兒少服務據點 兒童客庄薪傳營開跑

為讓偏鄉孩子們度過充實的暑假，新竹縣政府社會處在今天成立揭牌的橫山鄉兒少服務據點(橫山鄉沙坑社區活動中心)，舉辦為期7天的「台三線兒童客庄薪傳營」，讓孩子在娛樂中認識客庄文化與社區特色，社會處也將持續推動社會福利社區化，提供更多元、在地及近便性的社會福利服務。

縣長楊文科表示，縣府相當重視客家文化薪傳及偏鄉孩童的暑假娛樂活動，社會處此次推出的「台三線兒童客庄薪傳營」，不僅促進偏鄉的孩子接觸與享受優質的娛樂休閒活動，更能從沉浸學習的過程中，讓孩子藉由認識客家文化，找到對土地、文化與社區的認同。

社會處表示，為了提倡永續社區精神，社會處參考聯合國永續發展指標SDGs，設計系列精采的社區文化體驗課程。

此次的薪傳營結合沙坑社區發展協會，規劃課程包含古早童玩捏麵人、體驗竹槍的製作，讓孩童沉浸於客家戲曲、客家戲偶操偶體驗，學習傳統客家美食製作擂茶、打粢耙、認識客庄辦桌文化，並將走訪百年廟宇祠堂三元宮及二禮堂，認識先民信仰與祭祀文化，共有33名升上國小三年級到國中一年級的學童參加。