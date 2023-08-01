快訊

中颱卡努增強！氣象局今晚8時30分發布海警

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

竹縣成立橫山兒少服務據點 兒童客庄薪傳營開跑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
社會處也將持續推動社會福利社區化，提供更多元、在地及近便性的社會福利服務。圖／縣府提供
社會處也將持續推動社會福利社區化，提供更多元、在地及近便性的社會福利服務。圖／縣府提供

為讓偏鄉孩子們度過充實的暑假，新竹縣政府社會處在今天成立揭牌的橫山鄉兒少服務據點(橫山鄉沙坑社區活動中心)，舉辦為期7天的「台三線兒童客庄薪傳營」，讓孩子在娛樂中認識客庄文化與社區特色，社會處也將持續推動社會福利社區化，提供更多元、在地及近便性的社會福利服務。

縣長楊文科表示，縣府相當重視客家文化薪傳及偏鄉孩童的暑假娛樂活動，社會處此次推出的「台三線兒童客庄薪傳營」，不僅促進偏鄉的孩子接觸與享受優質的娛樂休閒活動，更能從沉浸學習的過程中，讓孩子藉由認識客家文化，找到對土地、文化與社區的認同。

社會處表示，為了提倡永續社區精神，社會處參考聯合國永續發展指標SDGs，設計系列精采的社區文化體驗課程。

此次的薪傳營結合沙坑社區發展協會，規劃課程包含古早童玩捏麵人、體驗竹槍的製作，讓孩童沉浸於客家戲曲、客家戲偶操偶體驗，學習傳統客家美食製作擂茶、打粢耙、認識客庄辦桌文化，並將走訪百年廟宇祠堂三元宮及二禮堂，認識先民信仰與祭祀文化，共有33名升上國小三年級到國中一年級的學童參加。

另外，營隊積極推動減塑，除了鼓勵學員自帶環保杯，以飲水機替代瓶裝水，參與營隊的每位學員都能領到一份不銹鋼環保餐具組，營隊期間將全程使用環保餐具，且晚會辦桌也不使用一次性塑膠餐具，希望透過這樣的減塑行動，讓孩子們從小認識永續生活的重要性，為減緩地球暖化貢獻一己之力。

為讓偏鄉孩子們度過充實的暑假，新竹縣政府社會處在今天成立揭牌的橫山鄉兒少服務據點(橫山鄉沙坑社區活動中心)。圖／縣府提供
為讓偏鄉孩子們度過充實的暑假，新竹縣政府社會處在今天成立揭牌的橫山鄉兒少服務據點(橫山鄉沙坑社區活動中心)。圖／縣府提供
縣府社會處舉辦為期7天的「台三線兒童客庄薪傳營」，讓孩子在娛樂中認識客庄文化與社區特色。圖／縣府提供
縣府社會處舉辦為期7天的「台三線兒童客庄薪傳營」，讓孩子在娛樂中認識客庄文化與社區特色。圖／縣府提供

偏鄉 客家文化

延伸閱讀

斥資3157萬元！嘉縣新港鄉新建潭大社區日照、活動中心

竹縣敬老愛心卡今天起擴大服務 單趟次最多補助50元

竹縣第2座國民運動中心來了 竹東全民運動館今天動土

竹縣義民高中教師解聘爭議 楊文科促校方協商

相關新聞

力挺賴清德 他背「挺台灣」大氣球新竹市走透透

民進黨新竹市議員曾資程力挺黨主席賴清德參選總統，他從前天開始背起印有「挺台灣」、「賴清德」字樣的大氣球徒步新竹市重要路段...

竹市展演中心工地挖出廢棄物案移送 審計處再揪這缺失

新竹市推動興建國際展演中心爭議不斷，施工過程曾挖出大量廢棄物停工75天，今年市府又因統包廠商施工狀況不佳主動解約，工程停...

業者要在造橋蓋石方堆置場 自救會拉白布條抗議

苗栗縣環保局環評委員今天下午前往造橋鄉大龍村山區，針對業者計畫設置大桃坪土石方堆置場首次會勘，反對設置棄土場的苗栗縣各自...

影像博物館委外業者提前解約 竹市府：將自行接手營運

頗受好評的新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子，傳出無預警要與市府提前解約，營運到8月底；對此，市府回應，影像博物館因...

國軍桃總院新醫療大樓上梁 張善政：南桃急救定心丸

國軍桃園總醫院新建醫療大樓今天上午舉辦上梁典禮，桃園市長張善政、國防部軍醫局長蔡建松等人共同主持，該新建急重症醫療大樓預...

竹縣敬老愛心卡今天起擴大服務 單趟次最多補助50元

為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求，並提升多元化便利運輸服務，新竹縣敬老愛心卡結合台灣鐵路管理局，今天起擴大服務範圍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦