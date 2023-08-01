桃園地景藝術8/4開展「來尞」 大狗Mello及Kitty作客吸睛

桃園市長張善政今天上午在龍潭展區主持2023桃園地景藝術開幕儀式，宣布本月4日至20日開展，今年邀請國內外藝術家18人及7組在地民眾創作，超過20件裝置藝術作品展示，他表示，邁入第11個年頭的地景藝術節在台灣享有盛名，今年以「桃園尞尞」主題，邀請許多國內外藝術家與在地民眾、學校、宮廟創作藝術作品美不勝收，歡迎來寮（客語來玩之意）。

自2013桃園地景藝節黃色小鴨轟動至今，桃園地景藝術節邁入第11年，去年疫情停辦一年，今年國內外藝術家18人參展，超過20件裝置藝術作品，分別在龍潭展區、青埔展區兩地展覽，龍潭展區展期自8月4日至20日，在龍潭大池展示孔雀、菱動、池畔律動、幻之草等藝術作品，更特別規畫「水織聚落-與水共生的地方開墾故事」特展，以尋找龍潭生命之源為題，述說龍潭先民為生存奮鬥，從找水路、尋水田、築水陂、行水路到安居龍潭的故事。

青埔展區將配合「世界客家博覽會」，展期自8月11日至10月15日，在青埔邀請知名藝術家史蒂芬·哈靈頓展示知名招牌狗狗IP「Mello」作品，還有送子鳥、轉轉桃花及事事如意．豬事圓滿等國內外藝術作品，並推薦「Kitty來做客」、生活劇場、森林劇場、客家千人合唱活動，可吸引國內外朋友參觀走訪。