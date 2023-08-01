竹市展演中心工地挖出廢棄物案移送 審計處再揪這缺失

新竹市推動興建國際展演中心爭議不斷，施工過程曾挖出大量廢棄物停工75天，今年市府又因統包廠商施工狀況不佳主動解約，工程停擺迄今。審計室查核指出市府15年前取得土地時未落實點交管理，衍生偷埋廢棄物全案已移送，且展演中心統包案採購未嚴實審查，廠商沒承攬過政府標案，卻能一次拿下巨額工程，都要求市府檢討。

竹市府因演藝廳場地過小，欠缺大型表演空間，前市長林智堅任內規畫在公道五路原世博台灣館旁停車場用地推動興建國際展演中心，獲中央前瞻經費共投入7億餘元於前年興建國際展演中心與地下停車場，2020年5月決標、2021年1月動工，由於工程嚴重落後，市府今年5月與統包廠商解約。

新竹市審計室查核指出，展演中心統包工程2021年動工沒多久，地下3到11公尺挖出廢輪胎、廢塑膠、廢纖維、生活垃圾等廢棄物約300公噸，只好先代位清除，停工75天也致增加7535萬元工程預算。審計室並發現工地原址為台肥倉庫，市府早在2008年取得土地，當時卻未落實財產點交及管理。

審計室進一步說明，市府取得土地後，直到2011年逢世博台灣館新建與統包工程執行期間才完成點交；依據地理圖資系統查詢航照圖與衛星影像圖，該處基地直到2021年展演中心動工前，僅在2011年至2012年間地貌出現改變，甚至有基地開挖行為，顯見當時市府未落實財產管理與點交，衍生偷埋廢棄物情形，財產管理顯欠周延。

據了解，展演中心挖出的廢棄物出現2009年的某工程施工告示牌，懷疑大量廢棄物在2010年至2011年前後掩埋。市府環保局指出，經現場稽查翻找廢棄物資料，相關事證均因年代久遠且未能確認為棄置行為人，此案依違反廢清法今年2月移送至新竹地檢署。

此外，審計室也檢視展演中心統包工程採購案，發現招標公告有要求投標廠商須具有相當實績與經驗，還要檢附啟用後功能正常的證明，但得標廠商只列舉承攬4件住宅紀案，近10年來也完全沒有政府工程承攬紀錄，採購工作小組研提初審意見簡略，導致評選委員欠缺參考實益，讓政府採購零經驗的廠商首次競標就成為最有利標廠商。

市府回應，已辦理統包工程終止契約事宜，雖投標公告有要求廠商實績，但並非要件，廠商都會有第一次投標政府工程的時候，仍以衡量其能力為主，不過之後會注意加強審查廠商實績，撰擬具體初審意見，協助採購評選委員評估投標廠商是否符合資格。