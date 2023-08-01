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業者要在造橋蓋石方堆置場 自救會拉白布條抗議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣各自救會成員在出入口拉白布條舉行記者會，要求環保局勿護航違法垃圾業者。圖／自救會提供
苗栗縣各自救會成員在出入口拉白布條舉行記者會，要求環保局勿護航違法垃圾業者。圖／自救會提供

苗栗縣環保局環評委員今天下午前往造橋鄉大龍村山區，針對業者計畫設置大桃坪土石方堆置場首次會勘，反對設置棄土場的苗栗縣各自救會成員在出入口拉白布條舉行記者會，要求環保局勿護航違法垃圾業者，應要求業者先行拆除違章建物及道路，回復原地形地貌，才能進入環評實質審查。

據了解，瑞均土地開發建設有限公司要在南港溪灌溉水源上游蓋大桃坪土石方堆置場，目前正在闖環評程序，業者買下含開發基地周邊的大量土地，並從民國105年開始就先行蓋幾棟違章建築、鋪設道路和整地整路。

今天下午1點半左右，自救會成員邀集立委候選人曾玟學、縣議員陳光軒、葉忠倫等人前往現場出入口舉行記者會。自救會認為，苗栗縣政府環保局應要求業者先行回復原地形地貌，才能讓業者進入環評實質審查，反對此違法廠商傷害造橋大龍村及鄰近村的居民。

對此，縣環保局秘書蔡政勳表示，今天是第一次環評現勘，稍晚環評委員將再作審查討論，另有關業者興蓋的建物部分，是在環評計畫區外，並不影響環評，是否為違章建物的認定，也非環保局業管業務。

苗栗縣各自救會成員在出入口拉白布條舉行記者會，要求環保局勿護航違法垃圾業者。圖／自救會提供
苗栗縣各自救會成員在出入口拉白布條舉行記者會，要求環保局勿護航違法垃圾業者。圖／自救會提供
自救會認為，苗栗縣政府環保局應要求業者先行回復原地形地貌，才能進入環評實質審查。圖／自救會提供
自救會認為，苗栗縣政府環保局應要求業者先行回復原地形地貌，才能進入環評實質審查。圖／自救會提供

環評 自救會 苗栗縣

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