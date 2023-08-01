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影像博物館委外業者提前解約 竹市府：將自行接手營運

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
頗受好評的新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子，傳出無預警要跟市府提前解約，營運到8月底；對市府回應，將自行接手營運，規畫相關影視教育，預定業者解約後，年底再開館。圖／市府提供
頗受好評的新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子，傳出無預警要跟市府提前解約，營運到8月底；對市府回應，將自行接手營運，規畫相關影視教育，預定業者解約後，年底再開館。圖／市府提供

頗受好評的新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子，傳出無預警要與市府提前解約，營運到8月底；對此，市府回應，影像博物館因業者經營考量主動解約，市府將自行接手營運，規畫相關影視教育，預定業者解約後，年底再開館，民眾不需擔心。

市府指出，文化局三年前7月6日與鴻梅文創志業股份有限公司，就歷史建築新竹市影像博物館簽定委託營運管理契約，以「或者光盒子」為名進行營運，該業者營運至今近三年。此委託營運案是在林智堅前市府時期所簽約，履約期限自2020年11月1日起為期10年，依契約規定，業者目前每年僅須繳交土地租金約24萬6000元。

文化局說，該公司於今年7月21日發函向文化局反映，表示近期營運團隊因人事變動，且幅度甚鉅，餐飲空間團隊組建陷入困難，難以維持穩定服務品質，無法履行三年前所訂契約內容，函請文化局同意合意終止契約，業者主動解約，預計營運至8月31日止，後續依規進行相關點交作業。因此，文化局同意提早解約訴求，不過因屬營運方違約，因此市府將沒收廠商全額履約保證金。

文化局指出，影像博物館於促參解約程序完成及點交作業結束後，將回歸文化局自行經營，預計年底前可重新開館，屆時對外服務並不會有影響，將會有更新的規畫風貌，包括在館舍定位上，除仍延續影像博物館長久以來的定位，策畫多元的電影主題影展。

文化局表示，未來規畫將開設系列性的影片賞析，以及影像製作等學習教育課程，深度與鄰近大學的影視科系有更多官學合作，讓影像博物館也變成育成學子的學習場館，打造影像博物館成為一處屬於新竹人、影視界學子共有、共享的影像文化及教育空間。

文化局 博物館 新竹

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