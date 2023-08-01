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國軍桃總院新醫療大樓上梁 張善政：南桃急救定心丸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影

國軍桃園總醫院新建醫療大樓今天上午舉辦上梁典禮，桃園市長張善政、國防部軍醫局長蔡建松等人共同主持，該新建急重症醫療大樓預定明年9月完工，該院急性床將達到491床、加護病房66床，張善政表示，該醫療大樓完成，將讓南桃園、新竹地區鄉親吃上定心丸，急重症可及時救助，健康更安心。

國軍桃園總醫院（前身為陸軍第八0四總醫院）新建急重症醫療大樓新建工程，歷經三任軍醫局長、四任院長至今，去年3月間動工，將增加急性病房143床、加護病房42床，預定2024年9月完工，衛生局登記床位將從691床，提高至858床，全院急性病床規模將達到491床、加護病房增達66床，可擴大南桃園、北新竹地區醫療服務水準。

張善政聽到總統府國策顧問秦嘉鴻說前陣子出點意外，「這條命是桃園總醫院救回來」。張認為不只是秦國策顧問，該院也是南桃園所有鄉親健康的後盾。張善政表示，該院急重症醫療大樓工程在外面所有工程缺工、缺料下，能完成上梁是重要里程碑，在該大樓完成前，南桃園、 新竹鄉親急重症要送至長庚醫院徎其他醫院，路途遙遠或塞車易生意外，該醫療大樓完成，將為鄉親健康吃上定心丸。

蔡建松表示，桃園總醫院是南桃園、北新竹重要的醫院，明年急重症醫療大樓完工後，整體急重症床、加護病房床位增加，所有儀器進駐，有2間心導管室、達文西及各種核磁共振、新的電腦斷層掃瞄儀器都有，台北醫學中心有的設備，該院都有，該院相當於準醫學中心、醫學中心規模，醫學服能量更大，提供在地鄉親更多服務及負起第三作戰區責任醫院任務，軍民服更完整。

桃園市長張善政（左六）等人主持國軍桃園總醫院新建醫療大樓上梁典禮合影，該大樓預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左六）等人主持國軍桃園總醫院新建醫療大樓上梁典禮合影，該大樓預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左六）等人主持國軍桃園總醫院新建醫療大樓上梁典禮合影，該大樓預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左六）等人主持國軍桃園總醫院新建醫療大樓上梁典禮合影，該大樓預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影
國軍桃園總醫院新建醫療大樓舉辦上梁典禮，預計明年9月完工。記者曾增勳／攝影

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