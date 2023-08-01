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竹縣敬老愛心卡今天起擴大服務 單趟次最多補助50元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求，並提升多元化便利運輸服務，新竹縣敬老愛心卡結合台灣鐵路管理局，今天起擴大服務範圍。記者郭政芬／攝影
為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求，並提升多元化便利運輸服務，新竹縣敬老愛心卡結合台灣鐵路管理局，今天起擴大服務範圍。記者郭政芬／攝影

為滿足年長者及身心障礙者交通行動的需求，並提升多元化便利運輸服務，新竹縣敬老愛心卡結合台灣鐵路管理局，今天起擴大服務範圍，用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中一站為新竹區域，單趟次最多補助50元。

縣長楊文科、竹東鎮長郭遠彰及縣議員上官秋燕，於開通首日到台鐵竹東站關心搭乘情形，碰巧遇見民眾正準備持敬老愛心卡搭乘台鐵至內灣旅遊。

楊文科表示，自8月1日起使用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中一站為新竹區域，單趟次最多補助乘車票價50元，剩餘車資差額則由悠遊卡錢包內儲值金額支付，可搭乘的車種包含區間車及「有發售無座位票」的自強號及莒光號，不可搭乘具專屬性及不發售無座票的列車，如觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車。

台鐵在新竹地區的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山，以及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣、千甲、新莊，還有六家支線的六家站，其中新竹縣轄內即有14站、新竹市6個站，歡迎持有敬老愛心卡的民眾多加利用。

社會處長陳欣怡表示，新竹縣政府的敬老愛心卡，補助新竹縣65 歲以上老人、55 歲以上原住民及領有身心障礙證明者搭乘客運、計程車及台鐵，每月核發補助上限為500元，限當月使用，不得累計至下個月。

凡設籍新竹縣的原住民年滿55歲、非原住民年滿65歲以及領有身心障礙證明者，可持國民身分證正本、二吋半身照片一張、身心障礙手冊正本等應備文件，至戶籍所在地鄉、鎮、市公所申請辦理敬老愛心卡。

今天起擴大服務範圍，用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中一站為新竹區域，單趟次最多補助50元。記者郭政芬／攝影
今天起擴大服務範圍，用敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起、迄站其中一站為新竹區域，單趟次最多補助50元。記者郭政芬／攝影

新竹 愛心 台鐵

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