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苗栗縣政府加速償債之說掀鍋 議會臨時會熱議

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦強調，不管將來中央執政，地方應該團結一致，爭取盡量免除苗栗的配合款，自然還債的能力就強。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦強調，不管將來中央執政，地方應該團結一致，爭取盡量免除苗栗的配合款，自然還債的能力就強。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府長短期公共債務361億多元，審計室主任郭麗玲今天在議會臨時會報告縣府去年總決算，建議縣府拿出誠意加速償債，引發議員熱議，縣長鍾東錦沒有正面回應，喊話中央盡量免除配合款，還債能力自然會強。

郭麗玲依審計法，今天列席縣議會臨時會報告總決算，郭麗玲指出，縣府2016年至2022年連續7年，有11.6億餘元至20.26億餘元歲計剩餘，顯示近年來財政已有改善，但負債仍屬龐鉅，期間平均每年支付利息高達4.76億元，為降低利率調升風險，建議重新檢視償債計畫，提高還款額度，縮減償還期程。

議員陳光軒表示，還債當然是越多越好，但苗栗近十年幾乎沒有社會福利，因縣府超過債限，許多議員的提案，幾乎都被中央以非法定社福支出打回票，他認為中央對社福應該適度放寬，不應該用冷冰冰的數字去限制，否則「前人所挖出來的坑，後人完全沒有辦法補得回去」，那永遠就沒有社福，這樣也說不過去。

郭麗玲回應指出，縣府應該展現誠意，讓中央看到是很願意去償債，縣府已經連續7年有歲計剩餘，展現誠意的時候，她相信透過審計部反映，行政院會幫苗栗縣民一些福利考慮。

議員鄭秋風、余文忠則認為中央統籌分配款不公平，造成苗栗財政陷入困境，余文忠舉例，財力分級同為第5的縣市，統計2006年至2022年，苗栗縣稅收3845億元，獲配統籌分配稅款及一般性補助款1866億元，比率48.53%，而嘉義縣稅收875億元、屏東縣稅收2418億，獲配257.49%、137.47%，都遠高於苗栗，相當不合理。

議員曾美露、邱毓興、曾玟學，及徐功凡等人都發言討論，鍾東錦答覆時，舉縣警局遷建案為例，中央補助14億800萬元，縣府要自籌5至6億元，縣警局廳舍破舊一定要蓋，5億對中央是小錢，但對於苗栗沉重的負擔，他認為不能讓建設停擺，不管將來中央執政，地方應該團結一致，爭取盡量免除苗栗的配合款，自然還債的能力就強。

苗栗縣審計室主任郭麗玲今天在議會臨時會報告縣府去年總決算，建議縣府拿出誠意加速償債。記者范榮達／攝影
苗栗縣審計室主任郭麗玲今天在議會臨時會報告縣府去年總決算，建議縣府拿出誠意加速償債。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒認為中央對社福應該適度放寬，不應該用冷冰冰的數字去限制，否則「前人所挖出來的坑，後人完全沒有辦法補得回去」。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒認為中央對社福應該適度放寬，不應該用冷冰冰的數字去限制，否則「前人所挖出來的坑，後人完全沒有辦法補得回去」。記者范榮達／攝影

議員 苗栗縣 鍾東錦

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