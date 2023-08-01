汙染鳳山溪還違建 竹縣府限艾斯巴達7天內拆除否則強拆

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司違法汙染，遭新竹縣府重罰960萬並廢止該工廠登記證。新竹縣政府近日現勘發現，該公司自行違法增建，廠房面積與登記內容不符，今天正式向地主下達強拆通牒，7天內若未自行拆除，縣府將於8月15日強制拆除違法增建建物。

新竹縣工務處指出，7月間前往艾斯巴達公司現勘，現場認定該土地建物已違法增建，廠房面積與原領得使用執照不符，在前、後與右側均有違法增建，今天已正式通知艾斯巴達公司建物地主，要求地主限期7天自行拆除違章部分，如未自行拆除，縣府團隊將派員到場現勘模擬後，於8月15日強制拆除。

工務處說明，今天正式通知艾斯巴達公司建物地主後，工務處將再與環保局前往檢視如何強制拆除、做好前置模擬，確保大型挖土機進出，考量現場作業安全，也要求業者用吊車自行先移除大型設備，接著由縣府委外拆除機具進場，強制將違法增建建物結構破壞。

工務處也呼籲，各鄉鎮公所應加強巡查，不管是施工中農地違章或是工廠有違法增建情形，請立即回報，縣府會令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行以展現鐵腕，維護民眾生命財產及公共安全。

新竹縣長楊文科指表示，艾斯巴達公司對於清除汙泥毫無作為，因此縣府主動與關西鎮公所聯手代為清汙採樣，後續費用將向業者求償，近日工務處加強稽查發現，業者還擅自增建廠房、罪加一等。若地主7天內不自行拆除違法增建物，縣府將強制拆除。