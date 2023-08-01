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竹縣第2座國民運動中心來了 竹東全民運動館今天動土

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹東全民運動館今天動土，預計兩年後、114年完工。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹東全民運動館今天動土，預計兩年後、114年完工。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹東全民運動館今天動土，預計2年後、114年完工，這棟建築物為地下1層、地上4層，總樓地板面積概估5071平方公尺（約1600坪）。規劃有綜合球場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室、壁球教室、桌球室等設施，將提供竹東鎮及其周邊鄉鎮約12萬人優質運動環境。

竹東全民運動館經竹縣爭取中央經費，110年4月16日獲核定補助興建經費新臺幣1億元，另由縣府自籌2.18億元，總計3.18億元興建，今天上午舉行動土典禮，當地鄉親相當開心。

新竹縣長楊文科表示，竹東鎮竹東全民運動館是他在當選縣長之後，在竹東鎮第一張支票兌現，感謝中央、議會等的支持，其中運動館旁邊還有竹東游泳池，該館位於台68快速道路東向終點，交通便捷，橫山、北埔、五峰等地區民眾往來便利。

竹東全民運動館建物為地下1層、地上4層，基地面積2169平方公尺，總樓地板面積概估5071平方公尺（約1600坪）。規劃有綜合球場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室及必要附屬設施。

竹東鎮長郭遠彰指出，這是竹東人的福氣，感謝對竹東體育設施的支持，此外，旁邊的游泳館在代表會的支持之下，將進行第二期的改善，預計最快將在年底前完成，羽球館將於8月底開放，且兩座兩球場也都正式開放使用，成為竹東鎮民運動的好去處。

教育局楊郡慈局長表示，竹北國民運動中心於108年9月17日啟用，提供民眾友善、優質的運動環境，也協助培訓專業的運動選手。111年3月29日湖口鄉王爺壟運動公園落成啟用，提供湖口地區民眾休憩運動的優質環境。這次興建竹東全民運動館，將讓竹東及毗鄰的關西、北埔、橫山、五峰等鄉鎮民眾，也有多種運動選項的全民運動館。

竹東全民運動館建物為地下1層、地上4層，總樓地板面積概估5071平方公尺。記者郭政芬／攝影
竹東全民運動館建物為地下1層、地上4層，總樓地板面積概估5071平方公尺。記者郭政芬／攝影
竹東全民運動館經竹縣爭取中央經費，110年4月16日獲核定補助興建經費新臺幣1億元，另由縣府自籌2.18億元，總計3.18億元興建，今天上午舉行動土典禮。記者郭政芬／攝影
竹東全民運動館經竹縣爭取中央經費，110年4月16日獲核定補助興建經費新臺幣1億元，另由縣府自籌2.18億元，總計3.18億元興建，今天上午舉行動土典禮。記者郭政芬／攝影

運動 教室 新竹

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