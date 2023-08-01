快訊

整早不見人影！李玟老公Bruce悄悄現身火葬場送別

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

2工程汙染桃園老街溪、茄苳溪 「AI監控系統」立功

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢區老街溪洽溪橋周邊因營建工程多常被汙染，環保局6月下旬運用「AI水色辨識系統」監控，當辨識到水色異常，就會隨即派員前往稽查。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區老街溪洽溪橋周邊因營建工程多常被汙染，環保局6月下旬運用「AI水色辨識系統」監控，當辨識到水色異常，就會隨即派員前往稽查。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢區老街溪洽溪橋及桃園區茄苳溪永安橋河段，周邊因營建工程多常被汙染。相較以往要透過人力監視，環保局6月下旬改運用「AI水色辨識系統」，由機器人監控汙染熱區，當河川顏色出現異常，即可立刻派員前往稽查。該系統7月分別查獲中壢區與八德區營建工地排放黃泥水，已依違反水汙染防治法第30條規定告發，將分別處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園境內營建工程開發林立，環保局稽查科長蔡元正指出，洽溪橋旁雨水箱涵的集汙區範圍內約有11家工廠及70件在建工程，永安橋則有7家工廠及6件在建工程；2處河段常有民眾陳情，河川被工地黃泥水汙染，光去年，洽溪橋周邊工程就被稽查37次、告發9次，罰款35萬7000元；永安橋稽查17次，告發3次，罰款13萬5000元。

為加強河川保護，環保局日前盤點出全市營建工地集中區域及事業集中區域，6月起導入AI水色辨識系統監控，當AI水色辨識系統監測到異常情形時，就會立刻記下異常事件發生的時間、地點及影像畫面，隨即派員稽查。

蔡元正表示，洽溪橋旁雨水箱涵和永安橋日前分別在7月18日及31日出現汙染，AI水色辨識系統偵測到水色異常後發出警示通知，監控中心隨即派員前往稽查，稽查員沿箱涵溯源，分別查獲2家營造公司的住宅新建工程因操作不當，導致黃泥廢水外流至溝渠；2家廠商都已依違反水汙法告發，將分別處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局長陳世偉表示，一台攝影機每秒至少有30幀的影像，傳統需以人力方式監看，耗費人力甚鉅，導入AI辨識系統後，除節省人力監看時間外，也增強稽查效能，盼未來逐步落實人機合作模式。

桃園市環保局6月下旬運用「AI水色辨識系統」監控，當辨識到河川水色異常，就會隨即派員前往稽查。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局6月下旬運用「AI水色辨識系統」監控，當辨識到河川水色異常，就會隨即派員前往稽查。圖／桃園市環保局提供

桃園 雨水 環保局長

延伸閱讀

首波8千名營造業移工 即日起開放申請

桃園男心情差闖鐵軌 台鐵北上區間車內壢暫停誤點

巨漢系統科技人均年營收貢獻逾5,500萬元 今送件申請股票上市

巨漢系統科技送件申請股票上市 Q1每股純益5.62元

相關新聞

竹市8月新制一次看 社福卡搭台鐵、卸貨格科技執法上路

今天是8月1日，新竹市政府今天指出，8月起將陸續實施10項新措施，其中配合中央實施措施為6項包含社福卡可扣點搭乘台鐵，竹...

10年打造 機捷老街溪站通車

行政院長陳建仁昨出席機場捷運延伸A22老街溪站營運通車典禮，距離A21環北站1.6公里，花費173億元、歷時近10年興建...

2工程汙染桃園老街溪、茄苳溪 「AI監控系統」立功

桃園市中壢區老街溪洽溪橋及桃園區茄苳溪永安橋河段，周邊因營建工程多常被汙染。相較以往要透過人力監視，環保局6月下旬改運用...

竹市教育處長轉任竹縣府 童鳳嬌：帶著豐滿感恩離開

新竹市府教育處長童鳳嬌今傳出因個人生涯規畫離開市府，令許多人錯愕；對此，童鳳嬌指出，她的確是因生涯規畫離開市府，回到新竹...

電動車達2239輛 竹縣府將投入6522萬打造220個充電樁

新竹縣截至今年6月底，電能小客車登記量已達2239輛，位居非六都第一名。新竹縣政府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能...

苗栗縣審計室建議加速償債 鍾東錦這樣說了

苗栗縣政府去年歲入、歲出剩餘創歷史新高，審計室建議縣政府加速償債，縣長鍾東錦則喊話中央多體諒縣府的困境，不能因為前面的負...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦