2工程汙染桃園老街溪、茄苳溪 「AI監控系統」立功

桃園市中壢區老街溪洽溪橋及桃園區茄苳溪永安橋河段，周邊因營建工程多常被汙染。相較以往要透過人力監視，環保局6月下旬改運用「AI水色辨識系統」，由機器人監控汙染熱區，當河川顏色出現異常，即可立刻派員前往稽查。該系統7月分別查獲中壢區與八德區營建工地排放黃泥水，已依違反水汙染防治法第30條規定告發，將分別處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園境內營建工程開發林立，環保局稽查科長蔡元正指出，洽溪橋旁雨水箱涵的集汙區範圍內約有11家工廠及70件在建工程，永安橋則有7家工廠及6件在建工程；2處河段常有民眾陳情，河川被工地黃泥水汙染，光去年，洽溪橋周邊工程就被稽查37次、告發9次，罰款35萬7000元；永安橋稽查17次，告發3次，罰款13萬5000元。

為加強河川保護，環保局日前盤點出全市營建工地集中區域及事業集中區域，6月起導入AI水色辨識系統監控，當AI水色辨識系統監測到異常情形時，就會立刻記下異常事件發生的時間、地點及影像畫面，隨即派員稽查。

蔡元正表示，洽溪橋旁雨水箱涵和永安橋日前分別在7月18日及31日出現汙染，AI水色辨識系統偵測到水色異常後發出警示通知，監控中心隨即派員前往稽查，稽查員沿箱涵溯源，分別查獲2家營造公司的住宅新建工程因操作不當，導致黃泥廢水外流至溝渠；2家廠商都已依違反水汙法告發，將分別處3萬元以上300萬元以下罰鍰。