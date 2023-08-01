竹市教育處長轉任竹縣府 童鳳嬌：帶著豐滿感恩離開

新竹市府教育處長童鳳嬌今傳出因個人生涯規畫離開市府，令許多人錯愕；對此，童鳳嬌指出，她的確是因生涯規畫離開市府，回到新竹縣府教育局工作，感謝大家關心；市府則回應，對於童鳳嬌的規畫給予祝福，教育處相關業務都會按步就班如期推動，民眾不須擔心。

童鳳嬌受訪時指出，非常感謝市長高虹安給她七個月的歷練與學習機會，讓她為竹市教育奉獻，也謝謝市府的肯定，一直到昨天晚上她仍在主持跨局處會議，每天從早到晚都全心全意處理教育業務，昨天她就接獲很多教育界人士關心，擔任處長期間她學習很多，市府團隊也很認真，她以曾是市府團隊的一員為榮，如今帶著豐豐滿滿的感恩離開。

童鳳嬌說，她到新竹縣府教育局主要負責國際教育與雙語教育業務，很謝謝縣長楊文科給予她機會投入到竹縣的教育團隊中貢獻小小力量，未來會和竹縣的教育夥伴一起打拼。

市府表示，童鳳嬌因個人規畫而須離開團隊，市府由衷祝福。童鳳嬌任內推動新竹好學各項教育政策不遺餘力，無論是在營養午餐加碼補助、學區畫分研究、智慧與國際教育推廣，以及通學專車規劃上都有初步的成效，市府對此表示感謝。

市府說，教育處長目前將暫由資深參議代理，各項教育業務無縫接軌，皆依照相關計畫執行中，不會有任何影響，「新竹好學」持續現在進行式，市府團隊會繼續努力。

由於教育處正面臨多項工程流標，加上學區畫分尚未定案，營養午餐及市立高中校區及安心通學專車都到了要發包的重要時刻，童鳳嬌此時無預警離開竹市教育界，讓不少人十分訝異。

市府說，尊重童鳳嬌個人生涯規畫，教育處相關業務都會按步就班如期推動，營養午餐部分已有6所學校順利發包，其餘學校會如期在開學前發包，不會讓學生吃不到營養午餐；另外，3所市立高中的校車及安心通學專車也都在發包中，應可如期在9月發包上路；至於學區議題也會在8月底再召開學區調整委員會會議，教育業務的推動不受影響。