快訊

送別李玟！移靈現場哭聲不斷 老公Bruce未現身送最後一程

中颱卡努增強接近中 氣象局：最快今晚8點半發布海警

投資人看過來！ETF人氣雙雄00878、00881配息金額出爐 00878年化挑戰6.4%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動車達2239輛 竹縣府將投入6522萬打造220個充電樁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府將投入6522萬經費，在縣內打造220個充電樁。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府將投入6522萬經費，在縣內打造220個充電樁。記者黃羿馨／攝影

新竹縣截至今年6月底，電能小客車登記量已達2239輛，位居非六都第一名。新竹縣政府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能建設「公共充電樁建置計畫」獲得核定5022萬補助，加上地方自籌經費約1500萬元，預計明年底前新設220個充電樁，未來將優先設置於人車密集商業活絡區域及熱門觀光遊憩地等。

新竹縣交通旅遊處指出，新竹縣目前已設置26槍慢充樁於公有停車場，包括竹北16槍、新埔4槍以及寶山6槍，其設置均符合標檢局規範，可通用於各大電動車廠牌，費用方面現最高每分鐘1元，離峰時段收費較低，至於快充樁部分尚未設置，未來充電價格尚待研議。

新竹縣交通旅遊處長戴志君在今天主管會報中提出新竹縣建置公共充電樁建置計畫，由於新竹縣電動車登記量已達非六都第一名，截至今年6月底登記量已達2239輛，面對電動車普及化趨勢及電動車充電問題，新竹縣府向公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能建設「公共充電樁建置計畫」補助。

戴志君說，公路總局於今年7月14日核定補助新竹縣公共停車場興建220槍公共充電樁，工程總經費合計約為6522萬元，其中由中央補助經費5022萬元、地方自籌經費約1500萬元，預計建置186槍慢充樁以及34快充樁，其中快充樁可在30分內完成0至80%充電。

至於設置地點，戴志君說，原則上以人車密集商業活絡區域、熱門觀光遊憩點以及交通運輸節點、鄰近區域等公共停車空間，給予優先補助設置。盼透過廣設充電樁完善公有停車場充電設備，逐漸讓電動車普及化，並藉此創造永續經營的公共充電樁環境。

新竹縣現有充電樁，可通用於各大電動車廠牌，費用方面現最高每分鐘1元。記者黃羿馨／攝影
新竹縣現有充電樁，可通用於各大電動車廠牌，費用方面現最高每分鐘1元。記者黃羿馨／攝影

新竹縣交通旅遊處指出，新竹縣目前已設置26槍慢充樁於公有停車場，其中竹北16槍、新埔4槍以及寶山6槍。記者黃羿馨／攝影
新竹縣交通旅遊處指出，新竹縣目前已設置26槍慢充樁於公有停車場，其中竹北16槍、新埔4槍以及寶山6槍。記者黃羿馨／攝影

新竹 停車場 前瞻基礎建設

延伸閱讀

鴻海攻電動車黑莓助陣 可望吸引更多廠商導入MIH方案

2035年全球電動車比重將達九成 美墨成為熱門投資地點

投入1800萬升級消暑秘境 新月沙灣設施全新開放

金寶法說會／電動車成下個「紅海」 陳威昌：充電樁第3季小量生產

相關新聞

竹市8月新制一次看 社福卡搭台鐵、卸貨格科技執法上路

今天是8月1日，新竹市政府今天指出，8月起將陸續實施10項新措施，其中配合中央實施措施為6項包含社福卡可扣點搭乘台鐵，竹...

10年打造 機捷老街溪站通車

行政院長陳建仁昨出席機場捷運延伸A22老街溪站營運通車典禮，距離A21環北站1.6公里，花費173億元、歷時近10年興建...

電動車達2239輛 竹縣府將投入6522萬打造220個充電樁

新竹縣截至今年6月底，電能小客車登記量已達2239輛，位居非六都第一名。新竹縣政府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能...

苗栗縣審計室建議加速償債 鍾東錦這樣說了

苗栗縣政府去年歲入、歲出剩餘創歷史新高，審計室建議縣政府加速償債，縣長鍾東錦則喊話中央多體諒縣府的困境，不能因為前面的負...

苗栗縣去年省下20億多創新高 審計室建議提高還債額度

苗栗縣政府公共負債361億多元，去年歲入、歲出剩餘20億多元，創了歷史新高，苗栗縣審計室建議縣政府研謀提早償還期程，及提...

雙贏 桃園首件公私合作都更開工

桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園首件公私合作的民辦都更案件，未來將建地上24層、地下3層的住宅大樓，共設132戶住宅，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦