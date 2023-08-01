電動車達2239輛 竹縣府將投入6522萬打造220個充電樁

新竹縣截至今年6月底，電能小客車登記量已達2239輛，位居非六都第一名。新竹縣政府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能建設「公共充電樁建置計畫」獲得核定5022萬補助，加上地方自籌經費約1500萬元，預計明年底前新設220個充電樁，未來將優先設置於人車密集商業活絡區域及熱門觀光遊憩地等。

新竹縣交通旅遊處指出，新竹縣目前已設置26槍慢充樁於公有停車場，包括竹北16槍、新埔4槍以及寶山6槍，其設置均符合標檢局規範，可通用於各大電動車廠牌，費用方面現最高每分鐘1元，離峰時段收費較低，至於快充樁部分尚未設置，未來充電價格尚待研議。

新竹縣交通旅遊處長戴志君在今天主管會報中提出新竹縣建置公共充電樁建置計畫，由於新竹縣電動車登記量已達非六都第一名，截至今年6月底登記量已達2239輛，面對電動車普及化趨勢及電動車充電問題，新竹縣府向公路總局爭取前瞻基礎建設－綠能建設「公共充電樁建置計畫」補助。

戴志君說，公路總局於今年7月14日核定補助新竹縣公共停車場興建220槍公共充電樁，工程總經費合計約為6522萬元，其中由中央補助經費5022萬元、地方自籌經費約1500萬元，預計建置186槍慢充樁以及34快充樁，其中快充樁可在30分內完成0至80%充電。

至於設置地點，戴志君說，原則上以人車密集商業活絡區域、熱門觀光遊憩點以及交通運輸節點、鄰近區域等公共停車空間，給予優先補助設置。盼透過廣設充電樁完善公有停車場充電設備，逐漸讓電動車普及化，並藉此創造永續經營的公共充電樁環境。

新竹縣現有充電樁，可通用於各大電動車廠牌，費用方面現最高每分鐘1元。記者黃羿馨／攝影