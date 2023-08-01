苗栗縣審計室建議加速償債 鍾東錦這樣說了

苗栗縣政府去年歲入、歲出剩餘創歷史新高，審計室建議縣政府加速償債，縣長鍾東錦則喊話中央多體諒縣府的困境，不能因為前面的負債，而來處罰現在，施政是全方位，「我們要邊做邊還債」。

苗栗縣政府總決算，2014年短絀40.62億元、2015年短絀3.66億元，2016年起年年剩餘，依序分別13.81億、12.4億、11.75億、13.42億、11.61億、14.63億元，及今年創歷史新高的20.26億元。

至於公共負債1年以上211億2808萬餘元，1年以下150億4017萬餘元，調借戶或基金158億4870萬餘元，審計室建議縣府滾動式檢討償債計畫，提早償還期程，及提高還款額度，以早日符合債限規定。

「當然我們也想這樣做」，鍾東錦說，可是除了還債以外，還是要照顧苗栗鄉親，創造住在苗栗生活有幸福的感覺，福利措施還是要做，邊做邊還債才是正確的方法，不能因為前面負債，而來處罰現在，

他表示，尤其像剛出生的小朋友，苗栗縣生育津貼比其他縣市少，甚至有些人把戶籍直接報到外縣市，才造成生育率這麼低，施政是全方位的，還債是重要的項目，但是還債的同時，不管是建設、社會福利等方面，樣樣都非常重要，一定要齊頭併進，尤其是教育，苗栗的資源不足，縣府還對外募款，希望中央也能體諒縣府的困境，可以給更大的支持，尤其在建設配合款方面。