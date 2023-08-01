竹市8月新制一次看 社福卡搭台鐵、卸貨格科技執法上路

今天是8月1日，新竹市政府今天指出，8月起將陸續實施10項新措施，其中配合中央實施措施為6項包含社福卡可扣點搭乘台鐵，竹市府推出的新措施共計4項。在停車部分，新竹市今天起在23格裝卸貨停車格試辦智慧開單，採無紙化收費、限停1小時，若停車超過1小時就啟動科技執法，違者最高可罰1200元。

竹市府指出，竹市8月1日起在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停1小時，超過1小時或偵測到非貨車停放即採取科技執法拍照、執法，避免無車格可用及併排裝卸貨影響行車安全。

新竹區監理所也與新竹市政府、新竹市警察局交通警察隊跨機關合作，提供全國貨車及客貨車車籍資料庫清單，包含桃竹苗轄區註銷車牌，透過智慧停車柱的AI影像及車牌辨識，就能即時比對及回饋註銷牌照車號及停車資訊，以利後續拖吊、取締工作。

針對智慧停車，新竹市政府今天起也攜手宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣8縣市推出「路邊停車費共同繳費平台」，透過4家指定行動支付APP，即可繳納8縣市路邊停車費https://reurl.cc/AAWyMK，提升民眾便利性，逐步打造「安居科技城」。

市府指出，為提升中小型社區居民丟棄垃圾便利性，維護市容環境，竹市8月1日起開放50戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘，解決社區垃圾清運需求，落實「宜居永續」的環保家園。

幸福友善方面，為維護身心障礙者人身安全，竹市將於8月15日開辦走失手鍊服務，針對第一類及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效的協尋手鍊，加強城市守護網；另也配合中央公共運輸政策，自8月1日起開放新竹社福卡搭乘台鐵，每次單趟補助上限為社福點數50點。.

配合中央政策部分，還有推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起將補助每人3次免費心理諮商服務；肝癌患者免疫加標靶合併療法也首次納入健保給付；放寬防疫措施，針對新冠輕症確診者，自主健康管理10天將研擬縮短為5天，此待配套措施完備擇期正式公布。

市府表示，8月1日起也配合中央啟動「禁用PLA免洗餐具」措施，公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得再提供生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具，環保局將展開稽查輔導。

此外，今年度住宅補貼計畫於8月1日上午9時至8月31日下午5時開放申請，自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度最高80萬元，詳情可上內政部營建署網站查詢。