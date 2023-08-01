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10年打造 機捷老街溪站通車
行政院長陳建仁昨出席機場捷運延伸A22老街溪站營運通車典禮，距離A21環北站1.6公里，花費173億元、歷時近10年興建終於通車。A22啟用後，機捷將更深入中壢心臟，預計2028年可延伸銜接至A23站，與台鐵地下化中壢車站共構。
陳建仁昨在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、交通部長王國材等人陪同下，共同啟用機捷延伸A22老街溪站營運通車。
張善政表示，前幾天機捷單日突破10萬人次，這是重要里程碑，對機捷財務也非常重要。他當場請命二件事，一是機捷應畫為中央運具、不是地方運具，「對機捷非常重要」；二是預見機捷乘客直線上升，新的列車應趕快採購，以免影響營運。
陳建仁表示，「張市長關心這件事永遠記在心上」，政院早就討論接下來如何進行。鄭文燦也說，會給機捷最大支持，會與鐵道局商量先讓採購車廂計畫定案。桃捷公司表示，4列直達車在內，預計共需採買15列車。
機捷進入中壢市區第一站即為A22站，雖距A21站只有1.6公里，全線採地下化施工，人員深入地下26公尺施工不易；採取新舊號誌系統整合二套控制系統並存模式，達到系統相容一車到底，為國內捷運工程首創。
機捷為慶祝通車優惠，即日起至8月31日，乘客持電子票證搭乘機捷A22站至A21站免費。
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