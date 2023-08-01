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迎國際風箏節 竹市風箏賽場改善 動工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市風箏賽場改善工程昨天進場施工。圖／竹市府提供
竹市風箏賽場改善工程昨天進場施工。圖／竹市府提供

新竹漁港風箏賽場經新竹市重大公共工程品質監督小組及市議員宋品瑩會勘，發現紅火蟻和廢磁磚、混凝土殘塊等不應存在的人造廢棄物，風箏賽場改善工程昨進場施工，拚以最好環境，迎接9月登場的國際風箏節

市府產發處說明，市府5月完成第1階段魚鱗天梯周邊的表面廢棄碎石清除及草皮種植作業，為持續改善風箏賽場其他裸露面，使風箏賽場場域草皮完整，亦投入經費擴大草皮復育範圍，改善作業工程已順利決標，昨天進場開始施作，除持續清理表層廢棄物，也將針對表面光禿裸露嚴重的風箏賽場北側及新港路側入口處補植草皮約8000平方公尺。

今年新竹市國際風箏節也正進行活動規畫，預計9月登場，市府針對風箏賽場、貝殼公園、舊港水域周邊及漁港馬路人行道等區域，將增樹木植栽除草修枝作業頻率。至於廢棄物來源的行政調查等作業，產發處釐清中，調查完成後將公開說明。

風箏節 廢棄物 新竹

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