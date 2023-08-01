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雙贏 桃園首件公私合作都更開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市桃園區埔子段都更案，是桃市府首件公私合作民辦都更案，昨天開工。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區埔子段都更案，是桃市府首件公私合作民辦都更案，昨天開工。記者朱冠諭／攝影

桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園首件公私合作的民辦都更案件，未來將建地上24層、地下3層的住宅大樓，共設132戶住宅，市府可分回大樓1、2層規畫設圖書館等；市府住發處表示，未來公有地若緊鄰要都更的私有地，可思考是否合作，讓市府分回更多公設，也能加快都更速度，一舉兩得。

桃園市目前共16件民間自辦都更案，埔子段都更案是唯一一件有市府參與，昨辦開工典禮。住宅發展處表示，基地為3366.06平方公尺住宅區，8成土地為宜雄建設所有，市府持有公有土地面積約占2成。

為完整開發基地，業者主動協調市府加入，提高都更效益，未來市府除可分回圖書館、住宅單元及YouBike站等空間，業者也承諾將協助取得及開闢基地內北側大華一街計畫道路，打通瓶頸道路，且在基地規畫上留設大面積開放空間及人行步道，提供周遭民眾休憩空間。

住發處長莊敬權指出，本案因建商主動釋出善意，等於願意「讓利」，加上市府分回土地建設公共設施，使都更推展順利，未來公有地若緊鄰要都更的私有地，確實可思考是否合作。

市長張善政昨天參加開工典禮時表示，該案基地位置非常好，緊鄰桃園區中正路等主要幹道，離未來的捷運綠線G08站僅約500米，周邊發展指日可待，期待本案成為誘因，進一步帶動鄰近地區參與都更。宜雄建設董事長賴森源說，會盡最大努力將建案做到最好。

都發局在基地規畫上，將留設大面積開放空間及人行步道，減輕建築量體對道路造成壓迫感，並提供周遭民眾休憩空間；另強調，未來也將透過容積獎勵、較低的土地及合法建築物所有權人同意比例門檻等誘因，帶動周邊地區進行都市更新。

都更 桃園

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