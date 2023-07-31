新版勞動契約限縮清潔隊員權利？ 桃市環保局駁斥

桃園市政府今年招募451名新進清潔隊員，其中100人明起將陸續報到就職。不過桃園市清潔隊員權益促進會今天表示，市府疑欲透過重簽勞動契約方式，限縮隊員勞動條件，原本國定假日應休假的規定也被更改，質疑是漠視基層權益。環保局則強調，變動勞動契約目的是為避免人員頻繁流動情況重演，新進隊員報名考試時也已同意，反批勞團與現實脫節。

桃園市清潔隊員權益促進會和桃園市產業總工會今天指出，市府今年5月訂定的新版契約中，不僅讓基層隊員完全放棄國定假日的休假權利，更嚴格限縮隊員請假方式，從原先2天以上才需檢附證明，改為1天，就連事假都要檢附證明，跟現行工作規則不符。

勞團表示，勞動契約與現行工作規則條文相違，基層隊員究竟要遵循勞動契約還是工作規則？經勞團努力下，雖市府暫無要求現任隊員重簽勞動契約，但之後的新進隊員無可避免，不簽工作就不保，新進隊員將面臨更大壓力。

勞團表示，自年初市府宣布清潔隊員大年初四提早開工，到新進隊員勞動契約遭限縮，這些攸關基層清潔隊員的勞動條件跟權益的事情，環保局都未經溝通就決策，希望市府能再三思。

環保局晚間表示，今年招考簡章中已敘明，為避免新進清潔隊員報到後隨即申請調區，導致人員頻繁流動、降低服務品質，因此勞動契約依據招考簡章規定予以酌修，並非降低清潔隊員勞動條件，新進隊員在報名考試時都已知悉並勾選同意；而既有隊員因已簽屬勞動契約，所以並無要求舊有隊員重新簽訂。

環保局重申，清潔隊規畫明年初四開工，是比照其他5都做法，為慰勞隊員提前一天出勤的辛勞，已規畫給予出勤隊員加一補一（加班一天、補休一天），及加發1千元禮券等福利措施，並得到大多數隊員認同與支持；籲桃產總勿再以以偏概全的民調混淆視聽。