苗栗三義堆置30噸廢樹枝悶燒 環局開罰移警偵辦

苗栗縣三義鄉西湖村一處空地非法堆置約30公噸廢樹枝，昨天晚間起火，至今天持續悶燒，縣府環保局稽查後依違反空污法裁罰，並依違反廢棄物清理法移由警方後續調查偵辦。

苗栗縣消防局指出，昨天晚間9時50分許接獲報案，三義鄉西湖村發生雜草火警，出動多名警義消及車輛前往，現場為大量廢棄木材樹枝起火，因堆置處深層悶燒加上水源不足，截至今天上午8時許仍無法將火勢完全熄滅。

消防局上午出動挖土機開闢防火巷，並布水線警戒防止延燒，至10時許火勢獲控制，消防人員經與地主溝通協調後，改以線上待命。

苗栗縣政府環保局指出，6月底曾會同警方在該處查獲非法堆置疑似園藝公司修剪樹木後產生的大量廢樹枝，數量約30公噸，認定屬一般事業廢棄物。

環保局表示，今天派員到場稽查，對於廢木材燃燒導致污染空氣部分，將依違反空氣污染防制法裁罰新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰；另外針對非法堆置部分，經請地主到案說明後，已於6月29日移請警方依違反事業廢棄物清理法偵辦。