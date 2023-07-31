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泰安溫泉連外道路苗62線因落石坍方封路 今天下午搶通

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗62線在6.5公里處，今天上午發生大量落石坍方，造成道路雙向無法通行。圖／警方提供
苗62線在6.5公里處，今天上午發生大量落石坍方，造成道路雙向無法通行。圖／警方提供

苗栗縣著名觀光景點泰安溫泉區，主要連外道路苗62線在6.5公里處，今天上午7點20分左右因連日雨勢，導致大量落石坍方，造成道路雙向無法通行；當地警方接獲通報封路交管後，由泰安鄉公所工務課協請外包廠商排除，今天下午1點30分左右搶通，恢復雙向通車。

苗62線連接大湖鄉與泰安鄉，是泰安鄉溫泉風景區重要對外聯絡道路，近日因杜蘇芮颱風影響連日有豪大雨，在6.5公里處再度發生落石坍方，幸未砸中用路人，大湖警分局泰安分駐所巡邏員警獲報後，緊急封鎖道路兩端，分別在苗62線6.2公里及苗62線6.7公里以交通錐及警戒繩封鎖，避免用路人進入該路段，並立即聯繫泰安鄉公所進行排除，直到午後已恢復雙向通行。

大湖警方呼籲，因連日豪大雨，山區土石鬆軟可能會有落石掉落，用路人行經山區路段應小心駕駛，避開易落石路段，盡量等待雨勢較小時再行走山區道路，以免發生危險。

苗62線在6.5公里處，今天上午發生大量落石坍方，造成道路雙向無法通行，警方獲報後緊急封鎖道路兩端。圖／警方提供
苗62線在6.5公里處，今天上午發生大量落石坍方，造成道路雙向無法通行，警方獲報後緊急封鎖道路兩端。圖／警方提供

落石 溫泉

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