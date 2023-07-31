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苗62線落石坍方交通一度中斷 警籲山區小心駕駛

中央社／ 苗栗縣31日電

苗栗縣通往泰安溫泉區重要聯外道路苗62線6.5公里處，今天上午發生大量落石坍方，交通一度中斷，經泰安鄉公所聯繫廠商排除，下午已恢復雙向通行，警方籲行經山區務必小心。

苗栗縣警察局大湖分局指出，近日因杜蘇芮颱風影響連日有豪大雨，今天上午7時20分許泰安分駐所接獲報案苗62線6.5公里處大量落石坍方，巡邏員警獲報後，緊急封鎖道路兩端，分別在苗62線6.2公里及6.7公里以交通錐及警戒繩封鎖，避免用路人進入該路段。

警方同時聯繫泰安鄉公所工務課協請外包廠商清除落石，至下午1時30分完成搶通，目前恢復雙向通車。

大湖分局表示，苗62線道路連接大湖鄉與泰安鄉，是泰安鄉重要對外聯絡道路，也是外地遊客前往溫泉風景區必經之途，因連日豪大雨，山區土石鬆軟可能會有落石掉落，用路人行經山區路段應小心駕駛，避開易落石路段，盡量等待雨勢較小時再行走山區道路，以免發生危險。

落石 溫泉

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