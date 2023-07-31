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桃園首件公私合辦都更開工 將設圖書館、YouBike站

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園市政府第1件參與民辦都市更新的案件，市長張善政今天參加開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園市政府第1件參與民辦都市更新的案件，市長張善政今天參加開工典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園市政府第1件參與民辦都市更新的案件，未來將興建地上24層、地下3層的住宅大樓，共設置132戶住宅，預計2026年中下旬完工。市長張善政今天表示，本案興建完成後，市府可分回大樓1、2層規畫設置圖書館，並於南側一樓設置10個機車位及YouBike場站等公益設施，提升整體居住環境品質。

桃園市目前共16件民間自辦都更案，其中，埔子段都更案是市府目前唯一一件參與民辦都更的案件。市府住宅發展處表示，該基地為3366.06平方公尺住宅區，其中8成土地為宜雄建設所有，市府持有公有土地面積約占2成。

住發處表示，為完整開發基地，業者協調市府加入，提高都更效益，未來市府除可分回圖書館、住宅單元及YouBike場站等空間，業者也承諾將協助取得及開闢基地內北側大華一街計畫道路，打通瓶頸道路，且在基地規畫上留設大面積開放空間及人行步道，提供周遭民眾休憩空間。

張善政今天參加開工典禮時表示，該案基地位置非常好，緊鄰中正路等主要幹道，離未來的捷運綠線G08站僅約500米，周邊發展指日可待，也期待此次都更案能成為誘因，進一步帶動鄰近地區參與都更。

都發局表示，本案鄰近捷運綠線G08站，未來周邊地區將可隨大眾運輸沿線開發，實現高效、混合的土地利用，並透過容積獎勵、較低的土地及合法建築物所有權人同意比例門檻等誘因，帶動周邊地區都市更新。

桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園市政府第1件參與民辦都市更新的案件，市長張善政今天參加開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市桃園區埔子段都更案，是桃園市政府第1件參與民辦都市更新的案件，市長張善政今天參加開工典禮。記者朱冠諭／攝影

都更 桃園 圖書館

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