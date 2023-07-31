迎國際風箏節 竹市風箏賽場改善工程開工

新竹漁港風箏賽場先前經新竹市重大公共工程品質監督小組及市議員宋品瑩會勘，除發現有紅火蟻，亦於表層發現廢磁磚、混凝土殘塊等不應存在的人造廢棄物，市府產發處指出，經清除表面廢棄物，加強後續草皮養護工作，並著手展開行政調查、釐清廢棄物來源後，風箏賽場改善工程已於今天進場施工，力拼以最好的環境，迎接即將於9月登場的國際風箏節。

產發處說明，市府已於5月完成第一階段魚鱗天梯周邊的表面廢棄碎石清除及草皮種植作業，為持續改善風箏賽場其他裸露面，使風箏賽場場域草皮完整，市府亦投入經費擴大草皮復育範圍，改善作業工程已順利決標，並於今日進場開始施作，屆時除了將持續清理表層廢棄物，也將針對表面光禿裸露嚴重的風箏賽場北側及新港路側入口處補植草皮約8000平方公尺。

產發處說明，施工期間部分草坪區域將設置簡易圍籬進行養護，防止踩踏，如造成遊客不便敬請見諒，同時也將利用水車澆灌養護，待新種草皮成長穩定，預計相關補植區域將於8月底開放。

針對風箏賽場紅火蟻防治作業，產發處表示，市府每日持續派員巡視風箏賽場，如發現蟻丘立即投藥，並於蟻丘集中區域插旗示警，提醒民眾前往風箏賽場務必穿著長褲、鞋子，勿讓皮膚直接接觸草地。此次草皮復育作業，亦特別要求廠商土壤補植須提供無紅火蟻證明，防止紅火蟻入侵問題。