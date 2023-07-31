竹北市老人獨有的福利！ 今天近1.3萬人可領3000元

新竹縣竹北市65歲以上老人，每月可領到市公所定額補助健保費500元，原本每季發放一次，但因健保署提高個資保障標準導致延遲發放，經雙方協調後，今年度第1季、第2季的健保定額補助費今天一併入帳，竹北市合計將有近1.3萬位長輩，收到上半年度共6個月補助金3000元。

竹北市長鄭朝方指出，65歲以上老人健保費定額補助為竹北市社會福利政策，原定今年4月發放第1季1月至3月補助款。但今年起健保署提升個資保障門檻多重驗證，經市公所多次與健保署溝通研議，擬定個資保障做法，完成個資授權同意，確定7月底一併匯入第1、2季健保定額補助費3000元。

竹北市公所社會課長徐竣彥說，市公所與健保署召開多次專案會議，雙方達成個資保障具體做法，其中「新申請但尚未領過」本補助的980位市民長輩，即去年12月21日至今年5月31日間新申辦者，已由公所發函給民眾補填調閱健保資料授權同意書。

徐竣彥也提醒，目前尚有177位市民長輩尚未繳回同意書，請務必儘速繳回，以免無法與健保署查驗個資而影響自身權益。