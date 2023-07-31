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桃美商科慕傳關廠 勞動局今調解

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
全球知名鈦白粉公司科慕在台灣的桃園觀音廠將於8月1日關廠，桃園勞動局今天勞資調解會議。本報資料照片
全球知名鈦白粉公司科慕在台灣的桃園觀音廠將於8月1日關廠，桃園勞動局今天勞資調解會議。本報資料照片

全球知名鈦白粉公司科慕驚傳在台灣桃園市觀音廠將在8月1日關廠，影響近260名員工，市政府勞動局昨天表示，科慕7月28日通報桃園市政府大量解雇，預計9月30日起分批資遣，勞動局安排今天調解，後續自治協商會議，勞動局將與工會保持聯繫，協助爭取權益。

美商科慕公司是全球最大鈦白粉生產商，業者計畫將亞洲供應交給墨西哥廠，宣布8月1日起關閉桃園觀音廠，該廠工會7月28日緊急召開會員大會討論對策，初步主張資方除應依勞資團體協約給付資遣費，還應提供關廠補償費給勞工。

勞動局指出，依據大量解雇勞工保護法規定，雇主大量解僱勞工應在60天前，將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位或人員並公告揭示，且應進行協商，市府已行文要求科慕遵守解雇計畫書內容，不能提前資遣。

勞動局表示，在科慕工會7月28日下午召開完臨時會員大會後，勞動局隨即安排7月31日召開調解會議，後續自治協商會議，市府將與工會保持聯繫，協助勞工爭取權益，呼籲科慕應善盡社會責任，在後續勞資協商中，體恤員工多年辛勞，給予員工適當補償。

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