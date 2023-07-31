砸1800萬優化升級 新月沙灣好消暑 全新設施開放

新竹縣竹北市新月沙灣遊憩區每年吸引數十萬人次遊客到訪，但相關設施多年未更新，縣政府爭取觀光前瞻建設計畫補助，獲核定1800萬元，改善淋浴等設施，並營造打卡入口新月意象，昨天全新開放啟用，縣府歡迎遊客來消暑。

縣府爭取觀光局補助新月沙灣遊憩區服務設施改善工程，主要項目包括淋浴間修繕優化，新設戶外花灑淋浴區、打卡入口新月意象，更新休憩涼棚與部分木棧道，同時增設停車格及休憩座椅等，縣府交通旅遊處長戴志君說，整體服務遊憩設施優化升級，也能夠延長遊客停留時間。

戴志君表示，改善工程趕在暑假期間驗收，開放遊客使用，新月沙灣每年有數十萬人次的遊客到訪，改善基礎設施後，更加兼具安全性與便民性，歡迎到訪新設置的新月意象拍照打卡，期盼串接水月休閒農業區觀光遊憩，帶動濱海的觀光深度旅遊。

縣長楊文科說，新月沙灣為新竹縣海岸旅遊線重要遊憩據點，既有服務因設施老舊、破損且數量不足，常造成無法負荷遊客情形，縣府團隊將景點基礎設施有效優化，期許能為遊客帶來更好的遊憩體驗，提升新月沙灣觀光形象。