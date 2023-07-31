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就地合法化卡卡 苗鬆綁老露營場 迄今仍掛0

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
觀光局去年7月發布露營場管理要點，但推動1年，苗栗縣2家審查通過合法，都是新案。圖／苗栗縣政府提供
觀光局去年7月發布露營場管理要點，但推動1年，苗栗縣2家審查通過合法，都是新案。圖／苗栗縣政府提供

政府鬆綁露營場一年，但基地10%固定設施、建築3公尺高度等限制，以致苗栗縣既有老露營場就地合法化卡卡，原有274場，至今沒有1家合法化，審查通過合法都是2場都是新案。

內政部去年7月修正非都市土地使用管制規則，農牧及林業用地增列容許申請露營設施，觀光局配合發布露營場管理要點，苗栗縣至今有2家審查通過合法，都是新案，另有45場申請中，僅有10場是老露營場。

苗栗縣長鍾東錦認為苗栗自然環境好山、好水、好風情，條件得天獨厚，希望打造國內露營首選之地，縣府在泰安鄉等地辦理6場說明會輔導推動，但許多業者抱怨政府鬆綁露營場的美意，看得到、卻吃不到。

縣府文化觀光局指出，非都市土地農牧及林業用地申請露營場，不得位在19項環境敏感地區，面積必須1公頃以上，固定設施必須少於10%，且不得超過660平方公尺，還有設施建築高度不能超過3公尺等規定，縣內老露營場大多數是個體戶，複合經營且規模小，固定設施經常超過10%，10%也不夠用。

此外，露營場大多屬低密度開發，其中，南庄鄉鹿場部落因2004年8月艾莉颱風災害，農委會2011年公告特定水土保持區，至今仍未解除，時過境遷，且公部門投入水土保持等工程，鹿場部落10多場露營場卻因位在環境敏區無法合法化，也有檢討現況調整的必要。

苗栗縣泰安鄉觀光休閒暨產業聯盟協會理事長簡賢福認為，露營場歷史10多年，政府應該考量現況合理輔導，並提供指引遵循，但管理要點卻造成更大不便，下個月行政院會將就相關問題討論，希望正視業者心聲。

露營 觀光局

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