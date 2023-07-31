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世客博將開幕 民代憂陽光劇場漏水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園陽光劇場啟用後不只使用率低於2成，更屢傳工程缺失。市府強調，缺失已請新工處改善，不影響活動進行。圖／桃園市政府提供
桃園陽光劇場啟用後不只使用率低於2成，更屢傳工程缺失。市府強調，缺失已請新工處改善，不影響活動進行。圖／桃園市政府提供

桃園陽光劇場耗資5億7846萬元興建，但前年底啟用後，使用率低於2成，屢傳工程缺失，桃園審計處今年3月現勘仍發現多處漏水，民代憂心世界客家博覽會開幕在即，恐重演去年國慶晚會漏水慘況。市府文化局則表示，多數缺失已請新工處改善，不影響活動進行，後續若發現問題會列管，追蹤施工廠商改善進度。

陽光劇場獲前瞻建設計畫補助興建，中央補助2億3500萬，地方自籌3億4346萬，啟用1年多來，去年使用率僅19.18％，收支短絀達1023萬，還陸續傳出漏水，審計處今年3月現勘仍發現，劇場辦公室2樓攝影棚多處漏水、屋頂地坪破裂隆起、地下停車場滲水、電梯故障及機座生鏽等缺失。

不少議員擔憂，陽光劇場8月11日將連續3天舉辦世客博開幕晚會，難保漏水事件不會重演，議員彭俊豪說，陽光劇場作為世客博開幕首選，風光之餘仍須嚴肅面對軟硬體問題。

議員凌濤表示，陽光劇場發生工程延宕、漏水等現象，再次凸顯前瞻大撒幣政策弊病，且多項缺失早在驗收前就存在，為何仍可通過驗收？世客博開幕在即，如何盡快彌補工程缺失，將是市府一大考驗，未來市府也應思考增加使用率，避免陽光劇場成為蚊子館。

桃園市藝文設施管理中心表示，大工程難免疏漏，但多數缺失不在展演地點，對一般民眾影響不大，也不會影響世客博等活動進行，缺失請新工處改善，如地下停車場已加裝鵝頸，避免雨水滲入，現階段漏水點趨近於零，後續若再發現缺失，會請新工處列管改善。

至於劇場使用率低的問題，藝文設施管理中心表示，去年仍為試營運期間，加上桃園市藝文場地使用收費標準尚未修正通過，才導致使用率和收入較低，今年下半年起陽光劇場對外收費，各項活動也即將展開，預計今年使用率可提升至5成。

劇場 漏水 桃園

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