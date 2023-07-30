褒忠義民宴十道菜開桌 鄭文燦：每道菜一個客家故事

世界客家博覽會即將8月11日開幕，桃園市平鎮褒忠祠義民廟今天中午在古華飯店舉辦褒忠義民宴記者會，考究義民當年事蹟與客家文化特色，設計推出「乾隆51」等10道菜品，行政院副院長鄭文燦說，褒忠義民宴把每一個菜色都結合一個客家故事，讓大家透過飲食文化認識客家歷史，非常有意義。

平鎮褒忠祠義民廟與淡江大學、古華飯店合作，率先推出褒忠義民宴，由淡大歷史系教授李其霖考據褒忠義民歷史，搭配古華飯店主廚，合作設計5道「炊金饌玉」及5道「談古論今」菜品，總共10道義民宴客家佳餚，鄭文燦、桃園副市長蘇俊賓、褒忠義民廟主委范振修主持，與民代、國外媒體、學界開桌品嘗。

褒忠義民宴以桌宴方式闡述義民故事，包含乾隆51、芝涯豆腐、神豬犒軍、褒忠鮑盅、堅若磐石、同心協力、一網打盡、嘉忠懷義、謝平安粥及義民藍翎共10道菜品，李其霖說，尤其「義民藍翎」菜品以清朝官服的帽子發想，乾隆皇帝表彰林爽文事件有功人員，帽子後端賜予藍翎或孔雀翎象徵對國家貢獻，另一道「一網打盡」菜品是將客家小炒包進窩窩頭，闡述褒忠義民努力不懈的突破。

鄭文燦表示，褒忠祠義民廟地方信仰中心，遍及客家13大庄，過去200多年來是地方非常重要的守護神，客家義民信仰累積先民鮮血保衛台灣家園的歷史，客家精神就是忠義精神、就是硬頸精神，世界客家博覽會即將舉行，褒忠祠特別舉行客家義民宴，每一個菜色都結合一個客家故事，大家透過飲食文化可認識客家的歷史。

蘇俊賓表示，平鎮褒忠祠出錢出力舉辦客家義民宴為世客博宣傳，9月舉辦義民祭，將義民精神整合到世客博，全世界可經由客家文化看到桃園、台灣，義民宴其是一個開始，希望透過義民精神，傳承愛鄉、在地與忠義精神，成為桃園人的DNA。