高虹安做這件事治水 居民讚：新竹市真的不一樣

新竹市西大路18號排水溝過去因設計不良，只要碰上豪雨就發生溢流，且有淤泥堆積問題，長年困擾居民，市府指出，市長高虹安上任後，啟動西大路排水溝改善工程與清淤作業，昨成功通過急降雨考驗，完全無溢流發生．也讓當地居民大喊「新竹市真的不一樣了！」當地居民、南大里前里長徐炳生說，感謝高虹安重視地方需求，爭取經費優化排水系統、加強防汛效能，改善地方多年來的淹水惡夢。

徐炳生說，西大路18號前排水溝原本寬度只有30公分，每碰上大雨就出現溢流，高虹安傾聽地方聲音，第一時間了解狀況，不僅派員會勘，更投入150萬元經費，把原30公分寬的排水溝拓寬到50公分，並定期清淤，終於改善長久以來的淹水問題。

東區區長凃東良指出，這項工程改善長度約150公尺，目前僅剩約30公尺的溝蓋尚未完成，其餘部分皆已完工，預計今年9月15日全部施作完成，未施工完的溝蓋已用鐵板覆蓋維持用路人的通行與安全。