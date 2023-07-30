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楊文科赴宜蘭縣取經 藉「冬山河經驗」升級竹東生態公園

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科日前赴宜蘭縣向縣長林姿妙取經，學習冬山河公園及冬山河生態綠舟的成功經驗。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科日前赴宜蘭縣向縣長林姿妙取經，學習冬山河公園及冬山河生態綠舟的成功經驗。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科日前赴宜蘭縣向縣長林姿妙取經，學習冬山河公園及冬山河生態綠舟的成功經驗，作為竹東頭前溪生態公園升級精進的參考。楊文科說，約150公頃的竹東頭前溪生態公園，現已成兼具生態保育、教育、觀光休憩及親水活動等多元化場所，感謝宜蘭縣政府團隊分享冬山河建設經營經驗，對竹東生態公園升級有很大的幫助。

宜蘭縣政府安排新竹縣府團隊參訪「宜蘭冬山河親水公園」與「宜蘭冬山河生態綠舟」，過程中由雙方縣府團隊直接意見分享交流，竹縣府關心例如無障礙廁所、解說設施、照明設備等等規畫設置，希望以冬山河成功經驗，協助竹東頭前溪生態公園再升級。

楊文科指出，新竹縣政府自2003年起積極推動河川生態治理，著手規畫建置總面積約150公頃的新竹縣竹東頭前溪生態公園，兼具生態保育、生態教育、觀光休憩及親水活動等多元化效益。另於2012年起積極推動「新竹縣竹東頭前溪水質生態治理區1、2期」，申請認證作為環境教育設施場所，並已於2013年6月順利取得認證。

新竹縣環保局說明，透過與宜蘭縣政府之交流與借鏡學習，將參考宜蘭縣各場域的優質作法，納入竹東頭前溪生態公園硬體設施持續提升及精進規畫，使其對民眾或使用者具有友善性、方便性、安全性及施設位置適宜性等特性及完善考量。同時，也透過參訪和交流維護管理經驗，期許增進新竹縣竹東頭前溪生態公園硬體設施設置妥善與維護管理品質。

林姿妙表示，歡迎縣長楊文科與團隊、新竹縣議員鄭朝鐘等人參訪宜蘭縣，新竹縣和宜蘭縣雙方一起切磋、努力，拚出好生活。

宜蘭縣政府安排新竹縣府團隊參訪「宜蘭冬山河親水公園」與「宜蘭冬山河生態綠舟」。 圖／新竹縣政府提供
宜蘭縣政府安排新竹縣府團隊參訪「宜蘭冬山河親水公園」與「宜蘭冬山河生態綠舟」。 圖／新竹縣政府提供
楊文科關心例如無障礙廁所、解說設施、照明設備等規畫設置。 圖／新竹縣政府提供
楊文科關心例如無障礙廁所、解說設施、照明設備等規畫設置。 圖／新竹縣政府提供

新竹 宜蘭 生態公園 楊文科 林姿妙

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