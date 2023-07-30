竹市50戶以上社區 8月起開放申請垃圾子車及廚餘
為提升中小型社區居民丟棄垃圾便利性，新竹市長高虹安今宣布，8月1日起將開放滿50戶以上社區向環保局申請清運垃圾子車及廚餘，垃圾子車由社區自備，廚餘桶則由環保局提供，符合清運作業規則的社區，包含清運位置及動線符合交通法規、清運場所專責管理維護、配合垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」等3大規則，即可提出申請，環保局將派員至現場勘查評估與審核。
「市民心聲市府都放在心裡！」高虹安說，竹市住戶近年大幅成長，對垃圾清運需求倍增，為加強服務中小型社區的垃圾清運需求，上任後即要求環保局重新盤點，評估清潔人力及垃圾車量能，降低中小型社區戶數申請規定，繼今年5月起開放70戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘後，8月起再下修至50戶社區，擴大服務量能，照顧中小型社區民眾。
環保局長江盛任表示，為滿足中小型社區垃圾清運需求，8月1日起受理50戶以上社區管理委員會函文申請，並派同仁至社區現場勘查評估與詳細解說，同時讓社區民眾更了解相關清運措施。
江盛任指出，社區垃圾子車及廚餘清運相關規則與注意事項，包括一、垃圾子車須由社區自行提供、維護及修繕管理，定期消毒及清洗，保持乾淨整潔，此外，清運位置及動線不得違反交通相關法規；二、清運場所由專責人員負責管理，並維護周邊環境乾淨整潔，須配合環保局清運車輛作業方式及時間；三、社區須配合環保相關政策，並落實垃圾分類資源回收，若違反相關規定，經勸導未改善將依法開罰，並停止清運作業。
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