竹市爭取7000萬補助 力拚明年底完成建置266支充電樁

新竹市電動汽車持有率持續增長，截至今年5月底，竹市已有1390輛電動汽車，為推動綠色運輸、達成淨零轉型目標，市長高虹安積極向交通部爭取「電動車充電樁建置計畫」，市府今指出，已獲中央核定補助逾7000萬元，未來將持續推動充電站點佈建，目標明年底前於全市完成建置266支電動汽車充電樁。

高虹安指出，新能源汽車取代燃油汽車是未來趨勢，為打造友善電動車環境，上任後立即研擬「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，編列預算補助各公寓大廈社區建置充電設備；在公有停車場部分，市府也積極向中央爭取補助，如今成功獲交通部核定補助7000萬元，將於明底前完成建置266支充電樁，逐步落實2050淨零碳排目標，為下一代打造更「宜居永續」的幸福城市。

交通處表示，電動汽車充電樁將以前瞻停車場優先建置，市區停車場將以慢充充電樁為主，提供短程及周邊住戶使用，而鄰近交流道或商業活動頻繁區域之停車場，則優先考量設置快充充電樁，提供短時間快速充電服務。此外，充電樁將結合智慧停車服務，透過手機APP或網頁即可查詢電動汽車充電停車場，更提供24小時客服專線，讓有需求的民眾可以隨時諮詢及報修，完善竹市電動車充電服務。

交通處說，為避免車格遭長期占用，市府將依交通部所訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」收費標準、方式及充飽未駛離的費率，落實使用者付費機制，提升周轉率，保障市民公平使用權益。