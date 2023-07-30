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投入1800萬升級消暑秘境 新月沙灣設施全新開放

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新設置的打卡入口新月意象，讓民眾可於此拍照留念。圖／新竹縣政府提供
新設置的打卡入口新月意象，讓民眾可於此拍照留念。圖／新竹縣政府提供

暑假到來，不少民眾到海邊戲水消暑，新竹縣新月沙灣遊憩區每年吸引數十萬人次遊客到訪，但相關設施多年未更新。新竹縣政府爭取觀光前瞻建設計畫補助，獲核定1800萬元，除改善淋浴設施、木棧道，還新增戶外花灑淋浴區、打卡入口新月意象、停車格以及休憩涼棚，今天宣布開放啟用，歡迎遊客來消暑。

新竹縣交通旅遊處長戴志君指出，為改善新竹縣遊憩現況，縣府積極向交通部觀光局申請補助經費，其中「新月沙灣遊憩區服務設施改善工程」主要改善項目為淋浴間修繕優化、新設戶外花灑淋浴區、打卡入口新月意象、休憩涼棚與部分木棧道更新，同時為解決假日龐大停車及遊客休憩需求，增設停車格及休憩座椅等，相信不只遊憩品質提升，也能夠延長遊客停留時間，讓整體服務遊憩設施優化升級。

戴志君提到，改善工程趕在暑假期間完成驗收，全面開放給遊客使用，新月沙灣每年有數十萬人次遊客到訪，相信經過本次改善基礎設施後，更加兼具安全性與便民性，炎炎夏日歡迎遊客一同前往新月沙灣消暑與放鬆，也歡迎遊客到訪新設置的「新月意象」拍照打卡，期盼串接水月休閒農業區觀光遊憩，帶動濱海觀光深度旅遊。

新竹縣長楊文科表示，竹北市新月沙灣為新竹縣海岸旅遊線重要遊憩據點，每逢暑假遊客眾多，但既有服務因設施老舊、破損且數量不足，常造成無法負荷遊客人數情形，使得遊憩品質受到影響；縣府團隊將景點基礎設施有效優化，期許能為遊客帶來更好的遊憩體驗，並帶動地方整體觀光發展及提升新月沙灣觀光形象。

新月沙灣每年有數十萬人次遊客到訪，是親子戲水的消暑秘境。圖／新竹縣政府提供
新月沙灣每年有數十萬人次遊客到訪，是親子戲水的消暑秘境。圖／新竹縣政府提供
新月沙灘新設休憩涼棚，讓民眾可於此避暑休息。圖／新竹縣政府提供
新月沙灘新設休憩涼棚，讓民眾可於此避暑休息。圖／新竹縣政府提供
新月沙灘新設戶外花灑淋浴區，讓民眾戲水更方便。圖／新竹縣政府提供
新月沙灘新設戶外花灑淋浴區，讓民眾戲水更方便。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科

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