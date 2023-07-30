洽公車要停那裡？ 區公所機車格遭長期占用 竹市府：研議收費

新竹市北區區公所為市區重要洽公單位之一，卻有民眾反映，區公所地下室的機車停車位長期遭外送員與附近住戶占用，整個地下室隨處可見外送員機車與紅牌重機，一停就是好幾天，除了閒置的報廢機車外，甚至連殘障機車格都遭占據，導致真正需要洽公的民眾一位難求，下雨天更嚴重，希望相關單位能重視。

對此，市府回應，市府表示，北區區公所地下停車場機車位有112格，目前由交通處委託俥亭停車事業股份有限公司經營，針對身心障礙停車格占用，市府近期將於停車場張貼檢舉QRCODE，供民眾當下發現可立即用手機檢舉通報。市府未來將確實督導該公司加強巡查，若發現違規車輛占用身障停車格即通報取締，善盡公有停車場管理責任，後續亦會與北區公所研議機車收費機制及設置柵欄管理，避免車格遭長期占用，請市民放心。

反映民眾林姓女子說，北區區公所內市府單位眾多，一樓是衛生所，二樓以上還有戶政事務所、民政、經建、社政與調解委員會，若遇上颱風或大雨，也會提供沙包領取，平日洽公民眾很多，雖然區公所地下停車場機車停車位原本是提供給民眾洽公免費使用，近年遭外送員與附近住戶入侵，成為擺放外送機車、重機、報廢機車的免費停車場，尤其是重機，一停放就是數日。