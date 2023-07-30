竹市降雨獲報18處積淹水 市府：已全數排除
新竹市今天晚間降雨，新竹市議員劉彥伶表示，在國道1號新竹匝道旁大學路、光復路一帶等有淹水情形，竹市府表示，獲通報積淹水處共有18處，皆已全數排除。
新竹市議員劉彥伶今天在臉書表示，國道1號新竹匝道旁大學路、光復路一帶淹水情形，不少用路人都得小心涉水前行。
新竹市政府今天晚間提供新聞資料指出，此次降雨造成18處路段零星積淹水，市府獲報後立即前往巡查處理，所有積淹通報已於晚上9時30許全數排除。
市府指出，此次降雨雨量不少，初步判定因雨量超過城市排水系統負荷，造成18處路段有零星積淹水，區公所也啟動查通報工作，而雨勢再晚上8時50分趨緩，相關積水情形在晚間9時10分許也陸續退去。
市府指出，目前雖然已無明顯降雨，不過提醒民眾仍要多留意天氣情形，注意安全。
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