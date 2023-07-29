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世客博前哨活動海客文化藝術季今明2天登場 福袋抽好禮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園海客文化藝術季，民眾在漁網編織體驗區完成環保編織袋。圖／桃園市客家局提供
桃園海客文化藝術季，民眾在漁網編織體驗區完成環保編織袋。圖／桃園市客家局提供

2023海客文化藝術季今明2天在新屋永安海螺文化體驗園區登場，本次活動已邁入第8屆，現場有海客體驗活動及客語表演，本次活動還有精美福袋可抽好禮，同時也象徵即將迎來的世客博前哨活動，期待民眾多多參與，更加認識海客文化。

今開幕儀式客家獅表演象徵風調雨順、國泰民安，為活動祈福開場，現場也吹響海螺聲響拉起象徵牽罟的魚網，為活動揭開序幕。

桃園市副市長蘇俊賓表示，永安海螺文化體驗園區，透過舉辦大型活動「海客文化藝術季」，做為民眾認識海客文化的平台。而園區同時是為世界客家博覽會的副場館之一，將舉行特展，希望全台灣的國人朋友，能夠透過客家文化更認識桃園，也期待全世界能藉由桃園的客家文化進而認識台灣。

客家局長林昭賢表示，今明2天活動現場有海客體驗活動，包含漁網編織、石滬堆砌、岸上牽罟及彩繪模型漁船，還有親子闖關、海客社區嘉年華等精彩活動，而舞台區表演卡司有客語樂壇新星黃宇寒、客語鐵肺女聲吉那罐子、中西融合互動樂團劉阿昌與打幫你樂團、創作鬼才雙人組愛客樂等。

此外，本次活動最大亮點「海客福袋」內含300元優惠券及精美的海螺紀念品，除已於線上登錄參與福袋抽獎者外，活動現場參與素描著色的民眾也可兌換限量福袋，優惠券可於新屋在地合作商家消費折抵，還能參加摸彩將大獎帶回家。

永安海螺文化體驗園區在世客博將推出以「海洋」、「鹽」文化為主題，分為「陸」、「界」、「海」3區的「日嚐海遇客家」特展，另於周末假日將舉辦以熱情奔放音樂為主的流行音樂表演活動。

桃園市副市長蘇俊賓(左4)、客委會副主委范佐銘(左5)、桃園市客家局長林昭賢(左1)在吹響海螺聲響中，拉起象徵牽罟的魚網，為2日的海客文化藝術季揭開序幕。圖／桃園市政府提供
桃園市副市長蘇俊賓(左4)、客委會副主委范佐銘(左5)、桃園市客家局長林昭賢(左1)在吹響海螺聲響中，拉起象徵牽罟的魚網，為2日的海客文化藝術季揭開序幕。圖／桃園市政府提供

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