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新竹市今晚大雷雨 光復路積水、東大路地下道一度淹水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今晚大雷雨，光復路與大學路口淹水。記者張裕珍／翻攝
新竹市今晚大雷雨，光復路與大學路口淹水。記者張裕珍／翻攝

中央氣象局今晚針對新竹市、新竹縣、苗栗縣等縣市發布大雷雨即時訊息，新竹市晚上8點開始大雨滂沱，時雨量累計達60毫米，國家災害防救科技中心也針對東區發出一級淹水警報。大雨造成光復路、公道五路、東大路機車地下道等路段積淹水。市府指出，發生短時強降雨，已獲報有零星積淹水，陸續消退、排除中。

新竹市今晚8點開始出現一波對流雲系移入，為中部地區午後對流殘餘雲系，受地形影響強度增強並伴隨閃電活動，1小時雨量達40到60毫米。依據中央氣象局資訊，東區時雨量最新來到66毫米、北區30毫米、香山區25毫米。

由於大雨來的又強又急，多處路段排水不及，市議員劉彥伶在臉書分享國道1號新竹匝道旁大學路、光復路一帶淹水情形，不少用路人都得小心翼翼涉水前行；東大路機車地下道也一度積水無法通行，今晚9點多消防局回報已經退水恢復通行。

竹市府指出，各局處隨時監測容易積淹水地區，如市民有因雨勢造成相關災情，請撥打119或市民專線1999通報，消防局及相關局處已整備待命，將盡速為市民排除。

新竹 淹水 雨量 大雷雨

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