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鄉親鄉情／百年水口伯公 北埔冷泉守護神

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
水口伯公鎮守大坪溪，被視為北埔冷泉守護神。記者巫鴻瑋／攝影
水口伯公鎮守大坪溪，被視為北埔冷泉守護神。記者巫鴻瑋／攝影

新竹北埔鄉知名景點北埔冷泉附近有1座「大坪村水口伯公」歷史逾百年，坐落在溪畔的巨岩上鎮守著大坪溪的水文迄今。水口伯公不僅見證了當年客家先民進入北埔開山打林的開墾歷史，平時也有不少居民前來參拜、庇佑鄉里免於水患，儼然成為冷泉的守護神。

大坪村水口伯公位於北埔鄉外坪村的竹37線鄉道旁，夾在道路與大坪溪之間的一塊巨岩上，這塊巨岩正好擋住大坪溪由南向北流的溪水，使大坪溪在此拐了大彎，地理位置特殊。

相傳過去大坪溪常因暴漲溪水威脅下游的北埔及峨眉，先民開始祭拜水口伯公後，因其坐落巨岩上居高臨下俯視大坪溪，有效震懾了大坪溪水患，且讓北埔冷泉源源不絕湧出，成為知名親水勝地。

伯公廟旁還伴生有百年樹齡的樟樹，最美的季節是每年4、5月伯公廟前後都會有桐花飄落，站在伯公廟前還可以看到大坪溪的潺潺水流。許多遊客前往北埔冷泉前，也會特別停留在水口伯公祭拜，祈求出遊平安。

不過，正因為伯公廟位於巨岩上，曾經有遊客將巨岩當作跳水台戲水，讓居民膽戰心驚，此舉不僅是對伯公不敬，更對自身安全造成危險，提醒民眾勿輕易涉險。

北埔 冷泉 新竹

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