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桃718路線公車 試辦延長到10月

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導

桃園市「718建安宮-長庚醫院」市區公車路線，將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，今年4月試辦後，民眾反應不錯。不過，實際搭乘人數每天平均10多人，市府交通局評估，路線試辦將再延長至10月5日，希望運量能再提升，若屆期成效不佳加上缺司機，最壞打算將收掉。

718路線將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，沿路增加建安宮、冠興新村、龍岡醫院、東安國中、忠貞國小、龍南路等15站點。「搭過的民眾都讚不絕口。」市議員舒翠玲說，718路線4月6日試辦以來成效不錯，平鎮、龍岡地區長者到長庚無需轉車，相當方便。

舒翠玲也提到，718路線平時每班搭乘人數僅10多人，客運業者以營運為導向，但也希望有些路線能以服務大眾為主，7月初已再延長試辦3個月，希望吸引更多民眾搭乘。

交通局公共運輸科指出，718市區公車路線全程票價85元、半票42元，持桃園市民卡乘車享買一送一優惠。據6月統計，該路線平均每班載客量10.52人，將延長試辦至10月5日，若持續運量低且無檢討空間，最後可能還是會將路線收起來。

交通局說明，主要考量司機人力，如果司機人力充足，要營運虧錢的路線問題不大，但現實面臨司機荒，還是要以搭乘人數較多的路線為主。

舒翠玲 長庚 桃園

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